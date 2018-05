Evitiamo di farci male Putin e Netanyahu distanti sull' Iran | salta la conferenza stampa

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Benjaminè l'invitato speciale di Vladimiralla parataa Piazza Rossa che celebra la vittoria dell'Urssa Germania nazista. Un invitato molto interessato non solo alla potenza militare esibita dalla Russia, ma anche - e per certi versi soprattutto - dal ruolo del neo-eletto presidente russo che saluta visibilmente compiaciuto la sfilata di soldati e mezzi militari avveniristici, dal carro armato robot al super missile.La visita diera stata fissata già da tempo, ma la sua importanza è cresciuta ulteriormente perché avviene a poche ora dall'annuncio di Donald Trump dell'uscita unilaterale degli Usa dall'accordo con l'sul nucleare, siglato nel 2016 dal Gruppo "5+1" del quale la Russia fa parte. Una scelta ispirata e particolarmente gradita da Israele, una "profonda delusione" per Mosca.sa bene che una guerra ...