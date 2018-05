Governo | Di Maio | con Pd ho chiuso

Di Maio : no Governo tecnico - chiediamo dl per votare a giugno : Roma, 8 mag. , askanews, Il M5s dice no a un governo tecnico e potrebbe chiedere un decreto per poter votare anche a giugno. Lo ha spiegato Luigi Di Maio a 'DiMartedì' su La7. 'Non siamo disponibili a ...

Pensioni - Di Maio : Governo con Salvini per abolire la Fornero - le novità Video : Riforma Pensioni, sostegno alle fasce più bisognose, legge contro la corruzione: sono questi i tre punti programmatici indicati dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa al Quirinale subito dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. Il leader pentastellato, sottolineando che adesso il dibattito politico è in un’altra fase ...

Governo : nel mirino Di Maio elettori Pd - da bacino dem 8% per vincere/Adnkronos : Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Trentadue più 8 per arrivare al 40 e andare a governare. Mentre chiedono il ritorno alle urne, nel M5S, sondaggi alla mano, si fa di conto e si studia già per una campagna elettorale che sembra ormai alle porte. L’obiettivo è saccheggiare il bacino elettorale del Pd. Perché è da lì, stando almeno ai sondaggi che circolano in ambienti M5S, che i 5 Stelle pensano di poter raccogliere un altro 8%, ...

Governo : nel mirino Di Maio elettori Pd - da bacino dem 8% per vincere/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – E mentre l’ipotesi di fare un Governo in zona Cesarini sembra ormai naufragare, prende sempre più forza la teoria del complotto ordito ai danni del Movimento. “Renzi e Salvini si sentivano tra di loro – si dicono convinti i vertici 5 Stelle – ecco perché la politica dei due forni è fallita: mentre noi pensavamo che tenere aperti i due fronti agevolasse il dialogo fungendo da spauracchio, Renzi e ...

Mattarella - Governo neutrale : Di Maio conferma il 'no' - ecco gli scenari [LIVE] Video : Live 'governo neutrale': la nostra diretta 12:15 - Di Maio ha comunque confermato che, al momento, l'ipotesi più probabile è quella di elezioni super-anticipate. Secondo il deputato campano la prima data utile sarebbe quella del 22 luglio. 12:00 - Il leader dei Cinquestelle è intervenuto a Rtl 102.5 per spiegare la sua posizione riguardo ad un governo tecnico o di tregua e ha parlato del suo rapporto con Matteo Salvini. Queste le sue parole: Io ...

Governo neutrale - Di Maio apre a Salvini : possibile svolta a sorpresa? [LIVE] Video : Trattative Governo: Mattarella è pronto ad affidare il nuovo incarico 12:45 - Sergio Mattarella ha fatto di tutto per consegnare al Paese un Governo nel pieno delle sue funzioni, ma per ora ha dovuto arrendersi ai veti incrociati posti dai partiti politici. A questo punto, l’unica speranza del Capo dello Stato sembra essere riposta nella riapertura del ‘forno’ tra M5S e Lega. Luigi Di Maio, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, ha parlato del ...

Giorgetti - diktat a Fi : 'Alleanza finita se c'è l'ok al Governo del presidente' Di Maio : Salvini tolga voti dal freezer : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Mattarella - 'Governo neutrale' : no da Di Maio e Salvini/ Ma la Lega insiste : 'Berlusconi faccia passo di lato' : Mattarella, 'governo neutrale': no da Lega e M5s: il Presidente della Repubblica richiama i partiti alla responsabilità. Salvini intanto si sfoga priv

Governo - requiem per Di Maio Così la strategia M5s è fallita Gigi? E' un prodotto di marketing : Per due mesi Luigi Di Maio ha lanciato diktat a destra e a manca, restando infine con un pugno di mosche e dimostrando tutta la sua inconsistenza. Ma una manina fatata toglie la regola dei due mandati Segui su affaritaliani.it

Governo : Di Maio - Salvini tolga voti da freezer : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Volevo capire se Salvini c’era o ci faceva’ e per 55 giorni ho provato a proporgli un Governo assieme. L’unica cosa che gli ho chiesto e’ ‘staccati da Berlusconi’ ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani soprattutto alle prossime elezioni perché se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione alla ...

Governo - Di Maio : “Ritorno al voto è colpa di Salvini”. Lega : “Berlusconi faccia passo indietro e al Colle per soluzione” : Un Governo “di servizio” come quello che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “significherebbe portare al Governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del Governo Monti“. Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio che a Non Stop News su Rtl 102.5, racconta di essere “sempre stato ...

Governo - Martina : da Di Maio e Salvini atteggiamento irresponsabile : "Ho trovato totalmente irrispettoso che nel bel mezzo di una giornata delicata come quella delle consultazioni Di Maio e Salvini si ritrovino e decidano addirittura la data del voto". Lo afferma il ...