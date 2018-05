Moto3 Jerez | sprint Oettl; Bezzecchi 2° nuovo leader

Moto3 - GP Spagna 2018 : tutti a caccia di Jorge Martin. È lui l’uomo da battere a Jerez - gli italiani ci provano : Il Motomondiale sbarca in Europa, a Jerez , in Spagna , e in Moto3 è caccia aperta a Jorge Martin. Il favorito per la conquista del campionato ha vinto ad Austin e si presenta all’appuntamento di casa da leader della classifica iridata. Al suo inseguimento c’è il suo connazionale Aron Canet, seguito dalla nutrita truppa di pilotini italiani . caccia A MARTIN – Finora il campionato ha avuto un solo protagonista. Una pole, un giro ...

Test Jerez 2018 : Sam Lowes il più veloce in Moto2 - Jorge Martin in Moto3 - ma gli italiani sono vicini : sono il britannico Sam Lowes (Swiss Innovative KTM) e lo spagnolo Jorge Martin (Del Conce Gresini Honda) i piloti più veloci nella seconda giornata di Test riservati a Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna. Nelle tre sessioni odierne le condizioni meteo sono state più costanti rispetto a ieri e hanno permesso alle due categorie di provare senza intoppi fino alle ore 18.00. Andiamo a conoscere nel dettaglio le migliori ...

Test Jerez 2018 : è Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2. Aron Canet davanti a tutti in Moto3 : Ultimi Test per Moto2 e Moto3. A Jerez, in Andalusia, è iniziata l’ultima tre giorni che precede l’appuntamento che aprirà la stagione, in Qatar, tra dieci giorni. Non è stata una giornata molto redditizia per i team, fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti a girare a singhiozzo. La classe intermedia infatti non ha praticamente disputato la terza sessione, quella pomeridiana, mentre la classe ...