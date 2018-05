Nuoto di fondo | World Series 2018 | i convocati dell’Italia per le Seychelles

Report di Campionati Fin Nazionali Indoor di Nuoto di Fondo e Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto : ...si sono qualificati ai regionali dell'11-02-18 Addati Davide e Sassi Ludovico con sole altre tre promesse agonistiche del Nuoto pugliese per il Fondo Denise Scelsi e Luca De Tullio della Sport ...

Nuoto di fondo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa : Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca ai Nuoto di fondo, rappresentato in Giappone dalle consuete due gare: 10 km maschile e 10 km femminile in acque libere. Un evento che potrebbe vedere al via anche il nostro Gregorio Paltrinieri, intenzionato a realizzare la magica “doppia” (piscina-acque libere). IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI Due gli atleti ...

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “Che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Nuoto di fondo - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : tanti volti nuovi e giovani da seguire. Con la variabile Paltrinieri.. : Già parlare delle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020? Ebbene sì, è giusto farlo. Le Federazioni di ogni Paese, infatti, sono già a lavoro per pianificare quel che sarà un biennio molto importante per l’evento clou, per l’appunto i Giochi. Sposando, dunque, la causa delle acque libere ci chiediamo: su quali carte l’Italia potrà puntare in vista della 10 km a Cinque Cerchi in Giappone? Il parco atleti è piuttosto ampio. Nel settore ...

Nuoto di fondo - Coppa Len 2018 : Ginevra Taddeucci seconda a Eilat! Andrea Manzi quarto : Italia in grande spolvero a Eilat (Israele) dove si è disputata la prima tappa della Coppa Len 2018 di Nuoto di fondo. Ginevra Taddeucci, infatti, ha conquistato un ottimo secondo posto nella dieci chilometri con il tempo di 2h04:15.50 arrendendosi soltanto all’ungherese Nikolett Szilagyi (2h04:13.95), terza la russa Anastasiia Krapivina (2h04:15.60). Martina Grimaldi, invece, ha concluso in quinta posizione (2h04:21.40). Risultato ...

Nuoto di fondo : il test di Doha positivo per Gregorio Paltrinieri. Il sogno nelle acque libere continua : E’ arrivato un quinto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima tappa delle World Series delle acque libere (ex Coppa del Mondo). Il carpigiano, all’esordio nella ex Coppa del Mondo di Nuoto di fondo, ha ottenuto la top5 nella 10 km di Doha, nella gara che ha visto il trionfo del campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri è quinto a Doha - Ruffini chiude terzo : Gregorio Paltrinieri è quinto al suo esordio nelle World Series in acque libere (ex World Cup). Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero ha concluso la 10 km di Doha con il crono di 1:52:43.10 in un arrivo allo sprint che ha visto prevalere il campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, detentore della Coppa del Mondo ...

Nuoto di fondo - l’esordio di Paltrinieri nelle World Series 2018 : “Sono carico - non vedo l’ora di gareggiare” : Quest’oggi alle 13.30 locali (le 11.30 italiane) Gregorio Paltrinieri si tufferà nelle acque di Doha per la prima tappa della World Series Fina in acque libere. Un test probante per il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero che dovrà vedersela con avversari super qualificati come il campione olimpico a Rio 2016 e mondiale a Budapest 2017 Ferry Weertman, la medaglia di bronzo olimpica e doppio oro mondiale ...