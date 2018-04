Uomini e Donne Mariano Catanzaro | dure accuse | Persona falsa che gioca coi

“Ecco che fine ha fatto Giorgio Alfieri”. Lo ricordate? Ex tronista di ‘Uomini e Donne’ - e anche ex del reality calcistico ‘Campioni’ - aveva fatto innamorare migliaia di ragazze. Poi di lui si sono perse le tracce - ma ora torna agli onori della cronaca… : Maria De Filippi e il suo programma ”Uomini e Donne” sono visti come una sorta di ”riabilitazione” o ”trampolino di lancio” per la movimentata carriera nel mondo dello spettacolo. Da quando il primo ”trono” è andato in onda, all’interno dello studio di U&D si sono susseguiti tantissimi personaggi tra tornisti, troniste, corteggiatori e opinionisti. Tra questi c’è ...

Uomini e Donne/ Tomas e Donatella - storia finita? La dama confessa : "Voglio solo lui - ma..." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Tomas Fierro e Donatella Lopar è finita? La dama svela: "Voglio conoscere solo lui ma spero si sbocchi"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma e Giorgio : la verità sul bacio da Costanzo Video : A distanza di una settimana dal bacio, Giorgio Manetti [Video] e #Gemma Galgani sono tornati a parlare di quanto accaduto nel salotto del Maurizio Costanzo Show in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di #Uomini e Donne. Il ballo sulle notte di ‘Noi due nel mondo e nell’anima’ aveva riacceso l’entusiasmo dei seguaci della coppia del trono over. Nelle ore successive era circolata anche la notizia di un possibile addio al people show per ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati - scelta anticipata? Una confessione importante (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati anticipa la sua scelta alla prossima settimana? La tronista ha capito chi vuole al suo fianco tra Nicolò e Giordano(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:05:00 GMT)

LA SCELTA DI NICOLÒ BRIGANTE/ Chi è - Marta o Virginia? L'opinione del web (Uomini e Donne) : Chi è la SCELTA di NICOLÒ BRIGANTE? Il tronista ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. L'indizio di Raffaella Mennoia(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:27:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante/ Chi è - Marta o Virginia? Raffaella Mennoia lascia un indizio (Uomini e Donne) : Chi è la scelta di Nicolò Brigante? Il tronista ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. L'indizio di Raffaella Mennoia(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...

Uomini e Donne - Giorgio Alfieri e l'appello a Maria de Filippi : pronto a tornare sul trono? : Giorgio Alfieri, calciatore tra i protagonisti del reality "Campioni, il sogno" nel 2004. Nel 2006 diventa tronista di Uomini e Donne e lì incontra Martina Luciani. I due escono insieme dal programma e insieme hanno una bambina, Asia. Una bella storia d'amore che però si è conclusa. Difficile spiegare ad Asia il perché: Ho provato a spiegarle che mamma e papà si vogliono sempre bene - racconta Alfieri - ma che non era più possibile stare ...

Uomini e donne - la scelta di Nicolò : ecco gli indizi choc di Raffaella Mennoia Video : Ieri pomeriggio era in programma una nuova registrazione [Video] di #Uomini e donne trono classico dedicata a Nicolò Brigante, il tronista di questa edizione chiamato a fare la sua scelta finale. Una registrazione decisamente molto attesa dal pubblico che ovviamente si aspettava di scoprire il nome della corteggiatrice tra Marta e Virginia che avrebbe fatto centro nel cuore del tronista. Tuttavia le aspettative sono andate deluse, dato che non ...

Uomini e Donne : Il weekend di Nicolò Video : Dopo Paolo Crivellin, anche la scelta di Nicolò Brigante è preceduta da un weekend in una villa con entrambe le corteggiatrici. Infatti durante la scorsa registrazione il tronista ha dichiarato di essere ad un passo dalla scelta e che nella puntata successiva avrebbe concluso il suo percorso. Il percorso di Nicolò Il tronista Nicolò Brigante da qualche mese è conteso tra due corteggiatrici: Marta e Virginia. Fin da subito ha creato un forte ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto Marta Pasqualato? Gli indizi : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Uomini e Donne - Maria De Filippi definitiva con Sossio : "Se non sei interessato non iniziare" : Mentre il trono classico di Uomini e Donne volge al termine, quello over si fa sempre più interessante e inaspettato. Tra coppie che scoppiano e coppie che si formano, il pubblico, ormai da tre anni, ...

Uomini e Donne : Maria De Filippi rimprovera Sossio Aruta : Maria De Filippi contro Sossio Aruta: “Se non ti piace Ursula diglielo!” Il Trono Over di Uomini e Donne è ricco di personaggi entrati nell’immaginario collettivo. Ne sono un esempio Gemma Galgani e Giorgio Manetti la cui storia d’amore ha fato sognare milioni di telespettatori. Ora i due sembrano aver fatto pace al Maurizio Costanzo Show anche se Gemma sogna sempre di tornare insieme a lui. Giorgio, d’altro ...

Uomini e Donne - chi ha scelto Nicolò? Spuntano le prove su Instagram : Nicolò Brigante ha scelto a Uomini e Donne, ma ancora il pubblico non sa chi sia stata la fortunata tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, dopo che i tre hanno trascorso insieme diverse ore in una villa, esattamente come aveva fatto Paolo Crivellin. I telespettatori sapranno finalmente il nome della fortunata il prossimo 2 maggio. Ma ecco che un indizio fa pensare molto alcuni fan. Nelle ultime ore ...