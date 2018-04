Bimbo di tre anni sta male La mamma si oppone al ricovero

Bimbo punito dalla preside per tre linee nei capelli - ma la dirigente ha i capelli rosa : Il piccolo di 7 anni messo in isolamento per un taglio di capelli giudicato inappropriato dalla preside che però sfoggia un colore dei capelli decisamente originale.Continua a leggere

Incidente mentre corrono in ospedale perché ha la febbre alta : morto Bimbo di 6 mesi : Demir Rahming, sei mesi d'età, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale mentre la madre e lo zio lo stavano portando in ospedale perché a causa dell'influenza riusciva a malapena a respirare. Indagini in corso.Continua a leggere

Brindisi : parla al telefono mentre guida - con un Bimbo in braccio e non ha neppure la patente : Record di violazioni del codice della strada per un uomo di 35 anni che è stato fermato dalla Polstrada alle porte della città di Brindisi. guidava "tranquillamente" un autocarro senza cintura, senza patente, parlando al cellulare e con un bimbo sulle gambe.Continua a leggere

Procida - massacrata perde il Bimbo : Federica già picchiata altre volte : Procida. Era già accaduto altre volte. Il compagno aveva manifestato atteggiamenti violenti nei suoi confronti. La picchiava. Giovedì pomeriggio l'ennesima lite con un finale agghiacciante: l'aborto ...

Il Bimbo ha le guance rosse? Cosa vuol dire. Non è proprio normale - o meglio - non lo è sempre. Ecco di cosa potrebbe soffrire e quando è bene rivolgersi al pediatra : Hai notato che ultimamente tuo figlio ha sempre le guance rosse? Con il numero di casi di scarlattina che è aumentato in modo esponenziale, è ovvio che ci sia allarmismo e che anche la tua preoccupazione sia cresciuta. Iniziamo con il dire che un certo rossore sulle guance non è per forza il sintomo di scarlattina ma può essere collegato anche ad altro. Per esempio può essere collegata a quella che in inglese chiamano “Slapped cheek syndrome” e ...

Barletta - travolge con l'auto due donne e un Bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge : È piombato all'improvviso con la sua auto sul marciapiedi travolgendo un'intera famiglia con un bimbo di tre anni ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a Barletta . Le vittime - ...

Travolge con l'auto due donne e un Bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge : È piombato all'improvviso con la sua auto sul marciapiedi Travolgendo un'intera famiglia con un bimbo di tre anni ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a Barletta . Le vittime - ...

Como : auto bloccata sui binari treno - donna e Bimbo salvati da poliziotto : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - Una giovane donna e un neonato sono stati salvati da un funzionario di polizia della questura di Como. Erano le 17.50 quando, alla stazione di Como Camerlata, un'auto Opel Zafira guidata da una 24enne di origine albanese, con a bordo un bimbo di pochi mesi, nel percorrer

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina : E' finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin , il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina . Si tratta di uno dei frequenti casi [VIDEO] che periodicamente diventano virali ...

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina Video : E’ finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin, il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina. Si tratta di uno dei frequenti casi [Video]che periodicamente diventano virali sul web, destinati da un lato a dare voce ai sostenitori del’miracolo’ e dall’altra a ravvivare l’annoso dibattito sull’eutanasia e l’accanimento terapeutico, soprattutto in virtù della tenera eta' del protagonista ...

Bimbo esce dal coma mentre gli stanno staccando la spina - due anni dopo sconfigge il cancro : Due anni fa il piccolo Dylan Askin era in un letto d'ospedale, in coma. I medici erano convinti che non sarebbe mai potuto guarire ed erano pronti a staccare la spina al macchinario che lo teneva in vita. Invece il Bimbo...

Perde il figlio per un aborto spontaneo : uccide 20enne incinta e le strappa il Bimbo dal ventre : Uno scioccante fatto di cronaca quello che arriva dal Messico. Cinthia Fatima aveva perso il suo bambino mesi fa, tenendola notizia dell'aborto spontaneo segreta a tutti, incluso suo marito. Nel tentativo di dimostrare all'uomo che avesse perso il figlio recentemente, si è macchiata di un crimine indicibile...Continua a leggere

Uno sceriffo extraterrestre... Bud Spencer protegge un Bimbo alieno : film su Nove : ... prima serata tv Uno sceriffo extraterrestre diretta tv e streaming Questa sera lunedì 2 aprile alle 21.15 su Nove va in onda Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre , divertente ...

Bimbo di 2 anni fa i capricci in classe - le maestre lo cacciano per 20 minuti a -15 gradi lasciandolo solo in strada : La punizione choc però è stata filmata e diffusa sui quotidiani locali prima di fare il giro di tutto il mondo. Le immagini che vedono il piccolo solo sulla strada ghiacciata mentre prova a bussare ...