Mi vergogno di quanto ho fatto | chiedo scusa ai giornalisti Roberto Spada si

Processo a Roberto Spada che dice in aula : “Mi vergogno di quanto ho fatto. Chiedo scusa ai giornalisti” : Un’ora di continue contraddizioni e scuse nei confronti di tutti «i giornalisti», perché «mi vergogno per quello che è successo e non so spiegarmelo». Questa la sintesi della deposizione di Roberto Spada ascoltato oggi in aula nell’ambito del Processo che lo vede imputato, insieme al suo complice Ruben Alvez del Puerto, per aver picchiato con l’ag...