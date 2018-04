idropulsore dentale | cos’è | come funziona e quale scegliere

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018) L’, anche chiamato doccia, è un dispositivo pensato per il completamento dell’igiene orale. Utilizzato in origine nelle strutture termali per trattare le malattie gengivali, oggi è sempre più impiegato anche nell’uso quotidiano, in quanto largamente consigliato da dentisti e ortodontisti. Non si tratta tuttavia di un sostituto allo spazzolino, ma piuttosto un’alternativa al filo inter. Con i suoi getti d’acqua, infatti, rimuove placca, batteri e residui di cibo che si depositano tra un dente e l’altro, anche quelle zone inaccessibili con un normale spazzolino. La sua azione è inoltre efficace sulle gengive, di cui ne stimola la circolazione sanguigna rinforzandole. Di facile e immediato utilizzo, l’dà gli stessi benefici degli strumenti utilizzati dai professionisti. Ovviamente occorrel’giusto. Tra le novità ...