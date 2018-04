Campionato Regionale Abruzzo Danze Caraibiche 2018 - Primi posti per i F lli Bozzelli

Campionato Regionale tiro a volo Anlc. In estate le finali nazionali : Con l'appuntamento di domenica 22 aprile si apre la ricca stagione per gli appassionati di tiro a volo con le competizioni organizzate in Umbria dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Si inizia al ...

Campionato Regionale enduro Max Chiesa non si smentisce : E'cominciata con il freddo e la neve a Chieve, in provincia di Cremona, il Campionato regionale enduro categoria Major, dove a dire il vero, molti piloti - viste le condizioni meteo - hanno preferito ...

Campionato Interregionale a Montenero - si mette in bella evidenza il Judo Club Vasto : Tante medaglie per gli atleti del Judo Club Vasto al Campionato Interregionale andato in scena al Palazzetto dello Sport di Montenero di Bisaccia . A mettersi in luce , con la conquista dell' argento , sono stati: Simone Autunno , Emanuele Autunno , Simone Bufano e Nicola Prisciantelli ; bronzo per: Chiara ...