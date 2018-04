I consigli per dormire bene quando fuori ci sono 30 gradi

Curriculum e non solo : i 10 consigli per trovare lavoro : Come fare colpo in poco tempo ad un colloquio di lavoro? Come creare un Curriculum completo e personalizzato? Partiamo da una certezza: il Curriculum vitae è uno degli strumenti fondamentali per un candidato...

Risultati Elezioni Molise - Toma Presidente/ consiglieri eletti - preferenze : M5s ko - perde 6 punti in due mesi : Molise, Risultati Elezioni Regionali 2018: Toma è il nuovo Presidente di Regione, "centrodestra resti unito e governa". Salvini non supera Berlusconi, M5s ko. Consiglieri eletti e preferenze(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Ikigai : 10 consigli dal Giappone per vivere meglio e più a lungo : L’isola di Okinawa, in Giappone, è conosciuta in tutto il mondo per la longevità dei suoi abitanti. Proprio come la Sardegna, insomma. L’opinione di svariati medici è che qui dieta, ambiente, genetica e stile di vita abbiano trovato un equilibrio praticamente perfetto: una ricetta segreta di cui fa parte anche l’Ikigai, un concetto squisitamente nipponico che potremmo tradurre come “la ragione per cui svegliarsi al ...

Segnalati problemi per Huawei P10 Lite al GPS : alcuni consigli : Da un po' di tempo a questa parte, parlando di Huawei P10 Lite, ogni discorso finisce su Android Oreo. Ad oggi non abbiamo ancora la certezza assoluta che lo smartphone possa fare questo step, considerando il fatto che dalle varie divisioni del produttore giungono segnali contrastanti fino ad oggi. Nessuna sentenza definitiva, quindi oltre ai tempi incerti è lecito porsi qualche domanda anche sulla compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto ...

10 consigli beauty per il meteo di mezza stagione : Cosmeticamente spiazzate. Una sensazione che arriva netta in primavera quando ci accorgiamo che i nostri «fedeli» must del beauty case sembrano non soddisfare più certe esigenze di bellezza a causa del meteo inaspettato. Capita con il fondotinta, per esempio, che può risultare subito troppo pesante o con il trattamento viso poco adatto alle alte temperature o, ancora, con il profumo che, con il caldo, può alterarsi sulla pelle fino a stordire ...

“La nostra vita…”. Dramma per Romano Prodi e sua moglie. È lo stesso ex presidente del consiglio a confessare tutto. E pensare che la notizia gli è stata data mentre erano dal papa : Quando è successo tutto l’ex premier e la moglie Flavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo Prodi, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e la moglie erano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata ...

9 consigli cinici per combattere la cellulite : Poco conta che le beauty editor di tutto il mondo da sempre consiglino di trattare il problema tutto l’anno. L’urgenza cellulite scatta con i primi raggi di sole ed ecco che l’estetista, depositaria in un sapere ignoto alla moltitudine, l’arte del massaggio, diventa la guru, la confidente, la salvatrice da un destino infame e ingiusto. Alle sue dritte esperte si affidano le ultime speranze di chi per risolvere la ...

Gay - Appendino : “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli”. La svolta dopo il caso della consigliera Pd : Chiara Appendino annuncia che il Comune di Torino è pronto a “dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Nonostante l’Italia non sia “ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie” e ci siano difficili “ostacoli burocratici“, la sindaca su Facebook spiega di essere pronta a registrare i figli delle coppie gay all’anagrafe “anche ...

God of War - Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi : ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

Sabato Shopping : i consigli per il 21 aprile : Il tourbillon della Design Week è agli sgoccioli e la fashionista Milano è invasa da una miriade di eventi, persone ed energia creativa. Un fermento positivo che porta un po’ ovunque una rinnovata voglia di Shopping per ridisegnare il nostro guardaroba oltre che la casa. Il fine settimana si rivela un momento topico per dedicarsi agli acquisti e noi vogliamo accompagnarvi con la nostra rubrica ideata proprio per chi è alla ricerca dei must ...

consigli AL PD/ Cara sinistra - per conquistare i giovani bisogna proporre dei sogni : Il reddito di cittadinanza del M5s ha fatto breccia. Perché la sinistra non propone un 'capitale di base' utile per realizzare i progetti dei giovani?

Giovannetti e Baccelli - Pd - su Kme : 'Importante il voto in consiglio regionale - l'impegno per il lavoro e l'ambiente prosegue' : ... in merito all'ipotesi di eventuali accordi riguardanti lo stabilimento produttivo della KME e il Distretto cartario di Lucca nonché in merito a tutte le iniziative e progetti in tema di economia ...

Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook : Facebook Local consente di utilizzare la mappa interattiva e filtrare gli eventi e le attività per orario, categoria, luogo, con la possibilità di vedere le attività più recenti, gli eventi e i luoghi con cui interagiscono gli amici e di esplorare le liste Locali di eventi e luoghi consigliati in oltre 60 città. L'articolo Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook proviene da ...