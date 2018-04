Serie A - Malagò : 'Partite in contemporanea? Ok se d'accordo le tv' : 'Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo invidia'. Così il ...

Malagò - l'Europa ci invidia la Serie A : ANSA, - ROMA, 23 APR - "Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Sky-MediaPro? Non preoccupato e spero non sia guerra» : «Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra». Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai Diritti tv al termine dell'assemblea odierna ...

Malagò : 'Con Governance Lega Serie A ci sarà la fine del commissariamento' : "Se nell'assemblea del 7 maggio si sarà completo l'iter dell'approvazione di tutta la Governance della Lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti"...

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui' : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del campionato di A.

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui" : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del massimo campionato di calcio italiano, eletto ieri

Lega Serie A - Malagò : “basta commissariamento in 2 mesi” : Giovanni Malagò conta di chiudere il suo mandato da commissario della Lega Serie A “al massimo entro 90 giorni, ma auspico in due mesi”. Lo ha chiarito lo stesso presidente del Coni nel giorno in cui Gaetano Miccichè è stato eletto alla guida della Lega, dove entrerà in carica quando verranno rinnovate le altre cariche e si concluderà il commissariamento. La prossima assemblea della Serie A andrà in scena a Roma nella sede del Coni, ...

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Recupero 27giornata di Serie A il 3 e 4 aprile. La rivoluzione di Malagò tra mercato e Boxing Day : Le partite della 27giornata, rinviate dopo la tragedia che ha colpito la Fiorentina con la morte di Davide Astori, saranno recuperate il 3 e 4 aprile prossimo a eccezione del derby Milan-Inter che non ...

Serie A - Malagò : «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile - tranne il derby» : «Derby a parte, le partite della 27esima giornate verranno recuperate il 3-4 aprile». Così Giovanni Malagò, commissario della Lega Serie A, ha ufficializzato le date per il recupero delle gare che non si sono disputate in seguito alla tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Resta ancora in dubbio la data per il derby: «La […] L'articolo Serie A, Malagò: «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile, tranne il derby» ...

Governance Serie A - Malagò punta a chiudere entro metà marzo : L'intenzione di Malagò è di chiudere il 19 marzo: adeguamento dello statuto con la maggioranza semplice e rinnovo delle cariche. L'articolo Governance Serie A, Malagò punta a chiudere entro metà marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MORTE ASTORI - QUANDO RECUPERA LA Serie A? / Malagò apre allo slittamento di una settimana - ipotesi possibile? : La MORTE di Davide ASTORI ha portato alla decisione della Lega A di rinviare per lutto la 27a giornata a data da destinarsi. Ma in un calendario così fitto da qui a maggio è un'impresa...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:50:00 GMT)