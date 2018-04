Dalla Formula 1 al karting | Rosberg e Massa star a Sarno

Renault - Dalla Formula E alla mobilità 'verde' quotidiana : Nella breve storia della formula E, Renault e.dams è il team più blasonato, avendo già raccolto tre titoli dal 2014, 'ma per noi ciò che succede nello sport ha una ricaduta anche nel 'mondo reale' della mobilità ". Lo sottolinea - in occasione della partecipazione al primo E-prix di Roma - Jean Philippe Hermine, direttore Piano Strategico Ambientale del gruppo francese, che ricorda ...

Sergio Marchionne 'Ferrari via Dalla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : "C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione, noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo ad Amsterdam alla domanda di un azionista sulla possibilità che la ...

Marchionne : 'Ferrari via Dalla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : 'C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione noi usciamo'. Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo a un azionista sulla possibilità che la casa di Maranello esca dal ...

Formula 1 - GP Cina : le prove libere viste Dalla pista : Sono quattro i piloti racchiusi in un decimo di secondo, con Raikkonen col fiato sul collo del campione del mondo in carica ritardato di soli 7 millesimi. E poi Bottas e Vettel. Il ferrarista è l'ultimo di questo gruppetto di testa ma a 108 millesimi e senza essere riuscito a chiudere un giro pulito come ...

Tommy X Lewis - la capsule collection nata Dalla Formula 1 : Avevamo preannunciato la collezione Tommy x Lewis a metà marzo quando nessuna indiscrezione era ancora trapelata. Avevamo sbagliato solo l’ordine degli addendi. Del resto, la forte intesa tra il pilota britannico quattro volte campione mondiale di Formula Uno Lewis Hamilton e la griffe casual Tommy Hilfilger era palpabile già dalla fine di febbraio con l’annuncio della sponsorizzazione del Team Mercedes AMG Petronas Motorsport da ...

Audi e-tron Vision Gran Turismo - Dalla Playstation alla Formula E : Una volta le auto esistevano prima nella realtà e poi arrivavano sui videogiochi. Ma da qualche anno questa non è più una regola ferrea e la Audi e-tron Vision Gran Turismo ne è l’ultimo esempio. Questa berlinetta sportiva era stata sviluppata in origine per le gare virtuali sulla Playstation 4, ma si è poi trasformata in una vettura da corsa grazie all’impegno di Audi in Formula E. La Vision Gran Turismo, infatti, si presenterà infatti ...

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - Dalla Playstation all’asfalto del gran premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

Formula 1 - GP Bahrain : le qualifiche viste Dalla pista. Prima fila tutta Rossa - la pole mancava qui dal 2007 : Un grande giorno. Il titolo al sabato vissuto dalla Ferrari in Bahrain ha voluto darlo il poleman Sebastian Vettel. Un grande giorno perché le rosse in Prima fila sono due. Non succedeva dall'Ungheria ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso Dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

Lewis Hamilton partirà Dalla pole position nel Gran Premio d’Australia - prima prova del Mondiale di Formula 1 : Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia, che domani inaugurerà il nuovo Mondiale di Formula 1. Hamilton, campione in carica e quattro volte campione del mondo, ha fatto registrare il record del The post Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 GP d'Australia 2018 : le prove libere viste Dalla pista. Scatto Hamilton : Con 127 millesimi di ritardo, a inseguire da vicino il campione del mondo in carica è Max Verstappen , inserito a panino tra le due Mercedes. La Red Bull, soprattutto dal punto di vista telaistico c'...

Formula 1 - il Mondiale comincia Dalla conferenza con Vettel - Hamilton e Ricciardo. Stanotte alle 5 : All'Albert Park la vera sfidante della Mercedes potrebbe essere la Red Bull : sono queste le sensazioni del campione del mondo, che più volte durante i test ha sottolineato quanto la vera sorpresa di ...

Birre - spionaggio e quel pezzo di Mars : il lato umano Dalla Formula 1 : Noi ci siamo riusciti grazie a Le Coq Sportif , nuovo sponsor tecnico della Renault Sport Formula One Team , che ci ha introdotto nel box della casa francese proprio durante i winter test . «Qui ...

Birre - spionaggio e quel pezzo di Mars : il lato umano Dalla Formula 1 : Aeroporto di Malpensa, nove della mattina. Sul tavolino del bar davanti all’imbarco per Barcellona tre uomini sulla quarantina brindano con pinte di birra ghiacciata. Un cappellino rosso, un cavallino rampante, una tuta da pilota: guardo la fila davanti al gate e unisco i puntini. Sulla pista del Montmelò, in Catalogna, la Formula 1 sta scaldando i motori in vista della nuova stagione e gli inguaribili affezionati non hanno alcuna intenzione di ...