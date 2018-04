messinamagazine

: RT @MessinaMag: M5S-Messina: “Un caffè, con il deputato” - PanseraFilippo : RT @MessinaMag: M5S-Messina: “Un caffè, con il deputato” - MessinaMag : M5S-Messina: “Un caffè, con il deputato” - vocedipopolotv : Messina, 21 aprile 2018 «Messina ha estremo bisogno di progetto politico serio e concreto, che non può prescindere… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Laureata in Economia, è stata eletta per il plurinominale nel collegio died Enna. Designata dal Movimento 5 Stelle come componente della commissione parlamentare Trasporti, Poste e ...