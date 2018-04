: Riassunto: La Fondazione del Movimento per la sicurezza dei pazienti sostiene la Dichiarazione di Tokyo sulla sicur… - bw_italian : Riassunto: La Fondazione del Movimento per la sicurezza dei pazienti sostiene la Dichiarazione di Tokyo sulla sicur… -

Per il ministro della Difesa giapponese Onodera è '' l'annuncio della Corea del Nord di porre uno stop ai test missilistici e nucleari. Da Washington, dove si trova in visita per un colloquio con il suo omologo USA Mattis, Onodera ha detto che nelladi Pyongyang non c'è un riferimento diretto agli esperimenti dei missili a corto e medio raggio e che non è ancora giunto il momento di ridurre la pressione sul Paese guidato da Kim.(Di sabato 21 aprile 2018)