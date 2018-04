Concerto Primo maggio Roma artisti 2018 | tutti i cantanti in scena

Concerto Primo Maggio a Roma con Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi : Svelati i conduttori del Concerto Primo Maggio a Roma : si tratta di Ambra Angiolini e di Lodovico Guenzi , il frontman del gruppo Lo Stato Sociale Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio a Roma . Dopo l’annuncio dei primi ospiti, in questo ore sono stati comunicati i nomi dei conduttori. Si tratta di Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi , il cantante del gruppo Lo Stato Sociale. Concerto Primo Maggio 2018: conducono Ambra ...

Concerto Primo Maggio 2018 : il cast. Conducono Ambra e il biondino riccio dello Stato Sociale : Ambra Negli anni 90 sarebbe Stato probabilmente impensabile. Chi andava al Concerto del Primo Maggio era contro Ambra e il mondo che rappresentava. Ora, che di acqua ne è passata sotto i ponti e le sue scelte sono diventate “radical chic”, l’ex ragazza di Non è la Rai conquista la conduzione dell’evento romano. Accanto a lei, ad accompagnare la giornata dei lavoratori in musica, Lodo Guenzi, il biondino riccio de Lo Stato ...

Concerto ne Primo Maggio su Rai 3 : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori : Una coppia del tutto inedita condurrà il Concertone del Primo Maggio a Roma, in diretta piazza San Giovanni su Rai 3: Ambra Angiolini e Lodo Guenzi , la voce degli Stato Sociale (la notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero). Lei, sempre più lanciata sul fronte televisivo, è reduce dal non troppo brillante esperimento di Cyrano al fianco di Massimo Gramellini. Lui, rivelazione del Festival di Sanremo con il tormentone Una ...

