Ballando con le stelle 13 – Settima puntata del 21 aprile 2018 Terence Hill ballerino

Ballando con le stelle - diretta : Terence Hill - (fake) Ballerino per una notte : [live_placement] Ballando con le stelle , anticipazioi 21 aprile prosegui la lettura Ballando con le stelle , diretta : Terence Hill , (fake) Ballerino per una notte pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 21:45.

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Risultato senza precendenti : quattro 10 per loro ( Ballando con le stelle) : Video, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo CIACCI racconta la sua mai celata omosessualità.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:23:00 GMT)

Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina/ La giuria : "Non hai rispetto per te stesso" (Ballando con le stelle) : Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, le news: a Ballando con le Stelle 2018 la coppia resta in gara nonostante l'infortunio al braccio di Francisco. Ma la strada si fa dura...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:40:00 GMT)