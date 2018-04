Tele -dialisi a domicilio abbatte costi e ricoveri : Lecco, 20 apr. (AdnKronos Salute) – Nel mondo che invecchia una persona su 10 è affetta da patologie renali croniche. E se nel 2010 erano circa 2,6 milioni a livello globale i pazienti in dialisi, le stime al 2030 puntano già a quota 5,4 milioni. Un’impennata che mette al centro delle sfide sanitarie anche il capitolo della sostenibilità. Problema comune a tutte le latitudini e particolarmente sentito in Italia, dove oggi si contano ...

Sanità - Telemedicina per i reni : arriva la video dialisi : In epoca di assistenti virtuali, di Internet of things e di informazioni che viaggiano alla velocità della luce collegando persone lontane chilometri, anche le ‘macchine’ per la dialisi diventano intelligenti. Complice l’evoluzione della telemedicina, che rende sempre più agevole la gestione dei pazienti a domicilio: si spostano dati, tenendo ferme le persone. E’ il principio su cui poggia oggi la dialisi peritoneale. ...