Manè | “con la Roma non sarà facile ma Liverpool può battere tutti”

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Sappiamo che con lanonuna partitama abbiamo qualità perqualsiasi squadra. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincerla”. E’ il pensiero dell’attaccante del, Sadio Mané, riguardo alla doppia sfida Champions contro i giallorossi nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Sulle possibilità dei ‘reds’ di vincere la coppa, il giocatore senegalese, in una intervista a ‘Echo’ precisa: “Con la qualità che abbiamo nella nostra squadra, tutto è possibile”. Mané parla poi dell’infortunio che lo ha costretto a un lungo stop. “Non è statoper me guardare i compagni quando ero fuori per infortunio. Non è stato un momentoma come calciatore ho dovuto concentrarmi sulla ripresa. Ora non vedo l’ora di aiutare la squadra nelle ultime ...