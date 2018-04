Andrea Iannone | GP Americhe 2018 | “Troppo contento per il miglior tempo | ho un buon ritmo

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Andrea Iannone ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Suzuki si è scatenato negli ultimi istanti del turno e ha stampato un interessante 2:04.599, rifilando così 56 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e ...

MotoGP - Mercato 2019 : Suzuki a caccia di uno tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Andrea Iannone potrebbe salutare : Il Mercato piloti della MotoGP non si ferma mai. I nomi caldi sono diversi e in cima alla lista c’è senz’altro quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo non ha ancora ottenuto i risultati attesi in Ducati ed è per forza di cose sotto esame. A Borgo Panigale hanno già affermato di volerlo confermare, ma nel frattempo la crescita di Andrea Dovizioso ha certamente cambiato gli equilibri all’interno del box. Ducati non è infatti più in ...

Andrea Iannone scrive a Belen una dedica d’amore dopo Mattino 5 : Belen Rodriguez elogiata da Andrea Iannone dopo Mattino Cinque Belen si è raccontata ieri a Mattino 5 in cui per quasi un’ora ha parlato della sua vita privata. Andrea Iannone è stato ovviamente il nome più menzionato dalla showgirl argentina, descritto come l’uomo che più l’ha fatta sentire protetta in tutta la sua vita. Insomma, nemmeno il suo ex marito Stefano De Martino era mai riuscito a farla sentire in quel modo! Ieri ...

Belen Rodriguez a Mattino Cinque : grande amore con Andrea Iannone : Belen Rodriguez a Mattino Cinque ha raccontato il suo grande amore con Andrea Iannone. La showgirl a Federica Panicucci ha svelato come lei e il motociclista stiano progettando il loro futuro insieme e siano riusciti a far diventare la loro relazione matura. Belen ha anche parlato del piccolo Santiago, il figlio avuto durante il matrimonio con Stefano De Martino. Belen Rodriguez a Mattino Cinque: “Un amore maturo” Con Andrea non è ...

Belén Rodriguez : «Con Andrea Iannone vivo un amore maturo» : Belén Rodriguez ha un nuovo rapporto con i social network e anche con se stessa. Ce ne eravamo già accorti nei mesi scorsi, quando il suo privato era diventato tale, dopo anni di condivisioni continue. E oggi è proprio lei a confermare questo cambio di rotta. LEGGI ANCHEBelén Rodriguez e Andrea Iannone, ritratto di famiglia «Con i social siamo diventati tutti rimbambiti. Me compresa. Ero arrivata al punto in cui mi ritrovavo a cena, in bagno, a ...

Belen Rodriguez - con Andrea Iannone è un amore maturo. : Può crollare il mondo ma io vivo per lui, è la mia vita, la mia gioia. Ho rallentato anche con il lavoro per passare tanto tempo a casa con lui, per viaggiare insieme, perché altrimenti tutto quello ...