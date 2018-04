Alle 21 saremo in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Rocket League : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il protagonista sarà l'apprezzato Rocket League di Psyonix!A partire dAlle ore 21, potrete seguire la diretta in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani, inoltre potrete giocare insieme a noi a Rocket League in versione PS4!Read more…

Alle 18 saremo in diretta con Yakuza 6 : Torna anche oggi l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it!In particolare oggi il focus sarà su Yakuza 6, un'altra delle esclusive di peso per PS4 di quest'anno, che si affianca a God of War in arrivo tra pochi giorni, Detroit: Become Human previsto per maggio e Spider-Man in uscita a settembre.A partire dAlle ore 18 potrete seguire la diretta, in compagnia di Giuseppe Carrabba, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina ...

Alle 17 saremo in diretta con Dark Souls III nella rubrica Praise The Shame : Tempo di un nuovo appuntamento con una diretta in compagnia di Eurogamer.it e in particolare di una nuova rubrica denominata Praise the Shame. In questa serie di live ci occuperemo di un titolo che rappresenta il terzo capitolo di un franchise che ha deliziato una marea di giocatori e che ha dato vita a un intero genere: ci tufferemo insieme nell'universo di Dark Souls III. In attesa del ritorno dei prossimi progetti di From Software vale la ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it che quest'oggi e in particolare questa sera avranno per protagonista assoluto uno dei giochi di maggior successo del panorama PC: League of Legends.Un'occasione imperdibile per dare un'occhiata in diretta a uno dei principali esponenti del genere dei MOBA.Per non perdersi la nostra diretta, appuntamento Alle 20:00 in compagnia di PomodoroZen. Per seguirci vi basterà dirigervi sul nostro canale ...

Alle 21 saremo in diretta con Eurolive : Q&A - Dark Souls Remastered - eSport e tutti i temi più caldi del momento : Si rinnova questa sera il puntuale appuntamento con Eurolive, la diretta di Eurogamer.it nel corso della quale risponderemo a tutte le vostre domande e faremo due chiacchiere sui temi più caldi del momento.Nel corso della diretta parleremo di Dark Souls Remastered, protagonista del nostro provato che è stato finalmente pubblicato dopo lo scadere dell'embargo, e di God of War, l'indiscusso videogioco del momento. Una lunga parentesi sarà dedicata ...

Alle 18 saremo in diretta con Far Cry 5 : Anche per oggi si rinnovano gli appuntamenti con le imperdibili dirette di Eurogamer.it, per questo pomeriggio è in programma una diretta focalizzata sull'atteso Far Cry 5 di Ubisoft.Poco tempo fa, vi abbiamo proposto il nostro interessante articolo nel quale il team di sviluppo ci spiegava i vari motivi per cui Far Cy 5 sarà un titolo molto diverso dagli altri della serie. Ora però è giunto il momento di vedere il gioco in azione e lo potrete ...

Alle 13 : 30 saremo in diretta con Fortnite : Torna anche oggi il consueto appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico oggi ci concentreremo su uno dei titoli maggiormente apprezzati dai giocatori, stiamo parlando di Fortnite.Il gioco di Epic Games, insieme a PlayerUnknown's Battlegrounds, registra numeri veramente importanti e, facendo un diretto confronto tra i due titoli principali del genere battle royale, è emerso che Fortnite è riuscito a superare il titolo di ...

Alle 22 saremo in diretta con Sea of Thieves : Anche per questa sera è in programma la diretta di Eurogamer.it che, nello specifico, si concentrerà sull'atteso titolo per Xbox One e PC, Sea of Thieves.Del titolo piratesco di Rare è stato detto di tutto e di più e ultimamente un trailer abbastanza ampio ci ha preparato all'arrivo del gioco fornendoci una panoramica su "tutto quello che dobbiamo sapere" su Sea of Thieves.A partire dAlle ore 22, non perdete la diretta dedicata al titolo in ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Anche per questa sera si rinnova l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con uno dei giochi più apprezzati all'interno del panorama PC, stiamo parlando di League of Legends.Il titolo, come saprete, riscuote un grandissimo successo presso i giocatori ed è ormai uno dei MOBA più celebri del mercato, senza contare l'universo competitivo del gioco targato Riot Games, anch'esso uno dei più affermati.A partire dAlle ore 20 non ...

Alle 13 : 30 saremo in diretta con Fortnite : Nato come una sorta di incontro tra meccaniche survival e elementi alla Minecraft, Fortnite è diventato nel corso dei mesi un pilastro di un genere sempre più in crescita anche e soprattutto grazie al fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds. Stiamo ovviamente parlando dei battle royale.Quest'oggi vi proponiamo una diretta in compagnia proprio di Fortnite, ultima fatica di Epic Games che tanto bene sta facendo a livello di pubblico e che continua ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Si rinnova puntuale l'appuntamento con le nostre dirette dedicate a League of Legends, che questa sera dAlle 20 sarà il protagonista di una live in compagnia di PomodoroZen.League of Legends è uno dei MOBA più celebri del mercato, che ogni anno frantuma record su record sia in termini di giocatori che in termini di spettatori. Il panorama competitivo del titolo di Riot Games è infatti uno dei più affermati, e i giocatori professionisti di League ...

Alle 13 : 30 saremo in diretta con Fortnite : Anche per la giornata di oggi si rinnova l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, più in particolare, con Fortnite, uno dei titoli maggiormente apprezzati dai giocatori.Fortnite, come ormai saprete, è diventato uno dei giochi fondamentali all'interno del genere battle royale, un genere che è in continua espansione grazie a titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds e, ultimamente, Epic ha anche annunciato una versione mobile per portare ...

Alle 15 saremo in diretta con Rainbow Six : Siege : Anche per questo pomeriggio si rinnova l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it!Questa volta ci focalizzeremo su uno dei titoli più apprezzati dai giocatori, stiamo parlando di Rainbow Six: Siege, il gioco targato Ubisoft che continua ad essere supportato con interessantissimi contenuti: tra questi vi segnaliamo Operazione Chimera e Outbreak dell'Anno 3, resi disponibili nella giornata di ieri.A partire dAlle ore 15 potrete ...

Alle 21 saremo in diretta con EuroLive : Torna anche questa sera l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con EuroLive. Un'occasione per interagire e discutere con la nostra redazione sui temi più caldi del mondo videoludico.Come sempre, la nostra passione preferita ci propone nuovi interessanti temi e argomenti che potrete discutere in compagnia di Gabriele Carollo e Michele Sollazzo questa sera a partire dAlle ore 21 .Per non perdere la diretta di ...