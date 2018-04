Milan | così non va | altro pareggio

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) 2 Il turno infrasettimanale della 33^ giornata di #Serie A è stato spettacolare, pieno di gol e con una sentenza, la retrocessione del Benevento in Serie B con 5 giornate d'anticipo avendo perso con l'Atalanta in casa per 3-0 nella gara delle 18. In serata il #non è riuscito VIDEO a vincere sul campo del Torino, ottenendo il quartoconsecutivo dopo quelli contro Inter, Sassuolo e Napoli e complicando di per sè la lotta alla Champions League 2018/2019 distante ormai 10 punti. I granata si son schierati con il 3-4-1-2: Salvatore Sirigu; Nicolas Alexis Julio N'Koulou N'Doubena, Nicolás Andrés Burdisso, Emiliano Moretti; Lorenzo De Silvestri, Tomás Eduardo Rincón Hernández, Daniele Baselli, Cristian Ansaldi; Adem Ljajić; Iago Falque Silva, Andrea Belotti. Invece Gattuso ha confermato il 4-3-3 con un leggero turnover: Gianluigi Donnarumma; Ricardo ...