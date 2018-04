Nadia Toffa torna a Le Iene Video | la dedica di Jovanotti la scioglie

“Ragazza fortunata”. Il messaggio di Nadia Toffa commuove. È accaduto dopo la puntata de Le Iene : la conduttrice ha scritto quelle parole in rete e il pubblico ha perso la testa. Avete letto? Ma - soprattutto - avete visto cosa è successo? : È successo durante l’ultima puntata de Le Iene. È andato in onda un servizio “particolare” che ha fatto emozionare un po’ tutti. Di che servizio si trattava? Beh, del servizio di Nadia Toffa e Nicola Savino che hanno fatto incursione al concerto di Jovanotti a Bologna. Era il 14 aprile e le due Iene sono salite sul palco del concerto, hanno fermato la musica e costretto il cantante di Cortona a indossare i panni della iena. Jovanotti è rimasto ...

Jovanotti - Le Iene al concerto. Lorenzo dedica una canzone a Nadia Toffa : «Sono una ragazza fortunata» : di Alessia Strinati Leggo.it racconta l'incursione speciale de Le Iene al concerto di Jovanotti . Nicola Savino e Nadia Toffa sono saliti sul palco di Bologna dove il cantante teneva il suo show e ...

Le Iene – Diciottesima puntata del 15 aprile 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Diciottesima puntata, la ottava della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Diciottesima puntata del 15 aprile 2018 – Con Nadia Toffa, ...

Nadia Toffa TORNA A LE IENE/ Video - Jovanotti le dedica una canzone : “Bionda - ti vogliamo bene!” : NADIA TOFFA TORNA a Le IENE, Video. “Mi sono ricaricata e oggi vesto verde speranza!”, ha raccontato la conduttrice e inviata del programma. E il pubblico l'ha accolta calorosamente(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:25:00 GMT)

Le Iene Show 15 aprile 2018 : intervista esclusiva con Buffon - ci sarà Nadia Toffa? : Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni 15 aprile A causa della sua grave malattia contro cui sta lottando da ...

Nadia Toffa è davvero ancora malata? L'annuncio sulle reali condizioni di salute Video : Dopo essere rientrata più forte che mai alla guida del noto programma televisivo #Le Iene, in onda sulle reti Mediaset, l'ormai famosissima conduttrice Nadia Toffa ha dovuto dare forfait nell'ultima puntata dello show di Italia 1 a causa delle sue condizioni di salute. L'annuncio, peraltro lanciato da lei stessa e che più in basso vi riproponiamo [Video], ha immediatamente fatto preoccupare tutti i suoi fan e tutti gli amanti del programma in ...

Le Iene : Nadia Toffa sta meglio e annuncia il ritorno : Nadia Toffa torna a Le Iene Show insieme a Savino: l’annuncio Domenica scorsa è andata in onda regolarmente una nuova puntata de Le Iene. Tuttavia la conduttrice Nadia Toffa non ha potuto partecipare allo show al fianco di Matteo Viviani e Nicola Savino perchè debilitata per via di alcune cure per il cancro, che sta affrontando. A inizio puntata Savino ha però voluto rassicurare i tanti milioni di telespettatori, che Nadia Toffa sarebbe ...

Nadia Toffa torna a Le Iene : la conduttrice sta meglio : Come sta Nadia Toffa de Le Iene? La conduttrice sta meglio ma continua a lottare con il tumore Nadia Toffa torna a Le Iene. Dopo lo stop forzato della scorsa settimana – dovuto alle stressanti cure contro il tumore – la conduttrice e inviata torna nel programma di Italia Uno nella puntata di domenica 15 […] L'articolo Nadia Toffa torna a Le Iene: la conduttrice sta meglio provIene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli difende Nadia Toffa : 'Troppe cattiverie - ho la nausea' : 'Ho letto così tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea'. Elena Santarelli , in un commento ad un post di Nadia Toffa , la conduttrice de Le Iene che qualche mese fa ha raccontato ...

Nadia Toffa ritorna in tv : «Vi voglio bene» : Sfoglia gallery Nadia Toffa ci aveva fatto preoccupare quando domenica scorsa aveva annunciato che non avrebbe condotto la puntata de Le Iene su Italia 1. In un tweet aveva scritto: «Negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò». Promessa mantenuta. Ora la conduttrice annuncia, sempre ...