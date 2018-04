Wind Tre | multa Antitrust di 4 | 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e traffico dati

Maxi multa a Wind Tre : L' Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind Tre , per un ammontare complessivo di 4.250.000 euro . La decisione, presa nell'adunanza del 28 marzo scorso, dipende dal fatto ...

Risaliamo al brand dello smartphone : come capire se è TIM - Vodafone - Wind o Tre : Tantissimi utenti sono soliti acquistare un nuovo device mobile tralasciando un'informazione che a lungo andare potrebbe avere il suo peso, vale a dire quella del brand dello smartphone. Oggi, venendo incontro soprattutto al pubblico dalle conoscenze meno avanzate, intendo darvi qualche istruzione di base per risalire ad informazioni del genere, perché se è vero da un lato che alcuni device ci lasciano percepire già dall'accensione del il ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | aprile 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Estra - Tecnologia 5G a Prato : due progetti nella sperimentazione promossa da Wind Tre e Open Fiber : Teleborsa, - Estra , alla ricerca costante di nuove frontiere tecnologiche e all'innovazione, diventa sperimentatore nel campo delle telecomunicazioni, "in un'ottica di naturale complementarietà ...

Windows 10 : a partire da Redstone 5 potrete vedere l’autonomia degli accessori : Sembra che Microsoft, con l’aggiornamento Redstone 5 previsto per questo autunno, sia intenzionata a migliorare l’app impostazioni di Windows rendendola sempre più completa e soprattutto utile. I colleghi di Windows Report hanno scoperto che nella build 17639, l’ultima rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead, è stata introdotta silenziosamente una nuova funzionalità interessantissima ...

Passa a Tre : tutte le offerte per i clienti Wind - Tim - Vodafone - MVNO : Passa a Tre e attiva una delle nuove offerte dedicate ai clienti Wind, Vodafone, Tim e di operatori virtuali. Se cerchi una tariffa mobile di 3 Italia la puoi trovare certamente qui con tutti i dettagli di costi di attivazione ed extra soglia, sia su credito residuo che su conto corrente o carta di credito, con e senza portabilità del numero. Passa a Tre: Play 30 per tutti 3 Italia propone, con contestuale portabilità del numero, Play 30 a 7€ al ...

Passa a Tim : offerte per i clienti Wind Tre e Vodafone con chiamate illimitate e fino a 34GB : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...

Wind - fino al 22 aprile - potrebbe regalarvi chiamate o internet per tre giorni : Non c'è trucco e non c'è inganno: è una sorta di ringraziamento che Wind rivolge ad alcuni clienti selezionati con una SIM attiva da almeno un anno L'articolo Wind, fino al 22 aprile, potrebbe regalarvi chiamate o internet per tre giorni proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive Plus solo oggi 6 aprile per clienti Tim - Vodafone - Tre : Torna ancora una volta il Wind Crazy Day, una giornata pazzesca, come la definisce l’operatore arancione, in cui si potrà attivare All Inclusive Plus. È possibile attivarla solo oggi 6 aprile a 12€ al mese per chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia (a velocità ridotta). Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come Wind Crazy Day è un giorno, esattamente 24 ore, dedicate ...

Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi : Anche Wind Tre risponde al richiamo da parte dell'Antitrust e comunica una riduzione (irrisoria) degli aumenti senza però toccare l'incremento delle soglie, che rimane del 10%. L'articolo Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi proviene da TuttoAndroid.

Wind - Tim - Vodafone e Tre : offerte ricaricabili - promozioni di aprile 2018 : Gli operatori telefonici hanno rinnovato le loro offerte per clientela ricaricabile. Una delle principali novità riguarda la cadenza di rinnovo, che torna ad essere mensile, dopo essere stata quadrisettimanale per un po’ di tempo. Le associazioni dei consumatori hanno vinto la loro battaglia, perciò si è tornati ad avere pacchetti che si rinnovano ogni mese. Di seguito andremo a scoprire alcune delle proposte di Wind, Tim, Vodafone e Tre per il ...