Un grande evento prima del tour di Benji e Fede | con un repertorio ricchissimo | “Manca

Olimpiadi : Finco (Lega) - Veneto pronto a ospitare il grande evento : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - Il Capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto , Nicola Finco , annuncia “di aver presentato in Consiglio regionale una Risoluzione a sostegno della candidatura del Veneto come sede olimpica per i giochi invernali del 2026”. “Siamo pronti a ospitare le O

“È sparito”. Francesco Monte - è giallo. Era tutto pronto per il “grande evento” ma qualcosa è andata storta e non si sa che ne sarà di lui. E mentre la vicenda di fa sempre più misteriosa - ecco cosa sospettano in tanti : Per Francesco Monte l’Isola dei famosi doveva essere una sorta di riscatto. Qualche mese prima l’ex tronista era stato lasciato in diretta dalla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez che, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva perso la testa per Ignazio Moser, anch’egli concorrente dello stesso reality. Tra Cecilia e Ignazio non c’è stato nulla (di concreto) finché Cecilia non ha chiarito con Francesco: si sentiva troppo in colpa nei confronti ...