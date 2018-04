Musica | Gino Paoli e Danilo Rea al teatro Manzoni di Monza | «Le canzoni belle non

ORNELLA VANONI A L'INTERVISTA/ L'amore per Gino Paoli - la Musica e quella confessione sui nipoti : ORNELLA VANONI è la nuova ospite de L'INTERVISTA di Maurizio Costanzo in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Le Pagelle della terza serata del Festival di Sanremo : emozioni in Musica con Gino Paoli e James Taylor : La terza serata del Festival di Sanremo continua con la musica, quella di qualità, al centro di tutto con un tocco di varietà che acquisisce un ritmo televisivo più spedito. ECCO LE NOSTRE Pagelle della serata Virginia Raffale: giunge a sopresa dal pubblico del Teatro Ariston e fa divertire questa volta senza travestimenti. Solare, intelligente e mai scontata: canta, balla e fa show come si faceva un tempo da mamma rai. Per la sua fluidità ...