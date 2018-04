La 75esima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Non sarà da record per la vendita dei biglietti, ma lad’Italiafa gia’ sognare fin dal prologo: la grande sorpresa, infatti, saranno gli incontri di pre-qualificazione a piazza del Popolo a partire dal 5 maggio. Poi, sabato 12 e domenica 13 le qualificazioni e i primi 8 incontri del tabellone principale maschile, di nuovo sui conseuti campi del Foro Italico. Domenica 20 maggio le finali. “Manca solo l’ultima autorizzazione formale che confidiamo possa arrivare in tempo utile”, annuncia il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione di nella Sala delle Armi al Foro Italico. “Gli incontri si svolgeranno dalle 11 del mattino fino a tarda sera proprio nella piazza che forse piu’ di ogni altra simboleggia il cuore della nostra Capitale”, aggiunge. Il merito e’ del ...