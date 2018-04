Volley | A2 Femminile | Play Off | Conegliano chiude i conti e vola in finale

Volley Femminile - Conegliano vola in Finale Scudetto! Scandicci si arrende 3-0 - Pantere per il secondo tricolore : Conegliano è la prima finalista dei Playoff Scudetto di Volley femminile! Le Pantere chiudono la serie con Scandicci sul 3-0 grazie alla netta vittoria ottenuta in gara3: il bel 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) ottenuto a Montecatini Terme (secondo successo in trasferta) vale il pass per il terzo atto conclusivo della storia dopo quello perso nel 2013 e quello vinto nel 2016, entrambi contro Piacenza. Le ragazze di coach Santarelli oggi sono state più ...

Volley Femminile - Semifinali Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Egonu e Piccinini incontenibili - che muri di Folie - Fabris certezza : Nel weekend si sono disputate le gare3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sono portate sul 2-0 contro Busto Arsizio e Scandicci ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce. PAOLA Egonu: 8. Sempre più decisiva e incisiva, brava a riscattarsi dalla delusione di Champions League e a guidare Novara verso un ...

Volley Femminile - Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa - definiti i playoff : La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di Volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Novara surclassa Busto Arsizio e vola sul 2-0 - Egonu e Piccinini decisive : Novara vede sempre più vicina la Finale Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia rifilano un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-22) a Busto Arsizio nella gara2 di semifinale e si portano sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: prossimi due incontri in casa delle Farfalle ma le piemontesi sembrano essere decisamente più forti e puntano al secondo atto conclusivo consecutivo. La Igor è stata brava a riscattarsi prontamente ...

I TABELLINI- SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO - CLUB ITALIA CRAI 0-3 , 23-25 28-30 23-25, SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Giroldi, Pamio 14, Bovo 7, Marcolina 3, Gomiero 3, Brutti 11, Fontana , L, ,

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano surclassa Scandicci e vola sul 2-0 - show Fabris e Folie : Conegliano è sempre più vicina alla Finale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci per 3-1 (17-25; 25-19; 25-16; 25-19) nella gara2 delle Semifinali Playoff e si sono portate avanti 2-0 nella serie: ora avranno l’occasione per chiudere i conti al Mandela Forum di Firenze, in caso di sconfitta avranno poi una chance importante per festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Santarelli sono ...

