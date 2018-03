Riki torna in radio con la nuova versione di Tremo Dolce vita

Riki ritorna con una ballad introspettiva scritta on the road tra la Puglia e la Toscana : Arriverà venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, ed è stata scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in uno studio di registrazione ai piedi del castello medievale di Lari, in provincia di Pisa. Questa nuova interpretazione, ...