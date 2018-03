Nuovo vertice per la consulta dei diversamente abili

Camere - Meloni chiama centrodestra a responsabilità : ora Nuovo vertice : "Rivolgo l'ultimo appello al centrodestra perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un 'liberi tutti', soprattutto per rispetto dei milioni di elettori che ci ...

Camere : Nuovo vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli : Il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sono appena giunti a Palazzo Grazioli per un Nuovo vertice con Silvio Berlusconi. Al centro dell'incontro il ...

Cambio al vertice dell'Irsap : Giovanni Perino Nuovo commissario ad acta : Cambio in corsa alla guida dell'Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che per i prossimi tre mesi avrà il funzionario regionale Giovanni Perino in qualità di commissario ...

Monza : Nuovo vertice in Comune - il cinema Teodolinda è salvo per un anno : Sono davvero felice di poter dire alla comunità di Monza, che prova un affetto sincero per le sale di via Cortelonga, che gli spettacoli sono tutti confermati commenta soddisfatto il Sindaco ...

ANCE GIOVANI L'AQUILA : CAMBIO AL VERTICE - GIORDANO EQUIZI Nuovo PRESIDENTE : Il mondo dell'edilizia è sempre stato a caratterizzazione maschile ma il NUOVO vivaio delle nostre aziende sta già mutando e questo fa presagire orizzonti nuovi per un settore che sta affrontando ...