Attentato in Francia | morto il gendarme eroe Macron | “Merita il rispetto e l’ammirazione

Attentato in Francia - morto il gendarme eroe ferito per salvare gli ostaggi : Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l'autore degli attacchi compiuti ieri...

L’Attentato a Trèbes - in Francia : Questa mattina un uomo franco marocchino di 26 anni ha sparato ad alcuni poliziotti e preso degli ostaggi, uccidendo tre persone: l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS The post L’attentato a Trèbes, in Francia appeared first on Il Post.

Attentato ISIS IN FRANCIA/ Il modello italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)ATTENTATO A KABUL/ Le bombe e i "talebani" nascondono la guerra tra ISIS e al Qaeda, di M. IntrovigneTERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan, ISIS e Al Qaeda tengono in scacco Washington,di C. J. Wulff

Attentato Francia - portoghese è vivo : 3.12 E' rimasto gravemente ferito ma non è morto il cittadino portoghese vittima dell'Attentato di Trebes, nei Pirenei francesi. Lo ha precisato il governo di Lisbona. Era stato inserito tra i morti per "errori di comunicazione", ha spiegato il ministro per i portoghesi all'estero Jose' Luis Carneiro ma, "dopo le procedure per identificare la vittima, è emerso che il cittadino portoghese era solo ferito gravemente e ricoverato in un ospedale ...

Francia - arrestata compagna Attentatore : 23.58 arrestata la compagna dell'attentatore di Carcassonne e Trebesnel, a sud della Francia. Lo ha riferito il procuratore Molins. La donna è stata presa in custodia per "cospirazione criminale in relazione a un'organizzazione terroristica criminale". Il killer ha rivendicato di essere un "soldato dello Stato Islamico",pronto a morire per la Siria,ha spiegato Molins. Nato in Marocco era schedato per reati comuni dal 2014, ed era stato ...

FRANCIA - Attentato ISIS : UCCISO TERRORISTA A TREBES/ Ultime notizie : bilancio di 3 morti e 16 feriti : FRANCIA, ATTENTATO ISIS in supermercato a TREBES: TERRORISTA UCCISO da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'ATTENTATOre prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Attentato Francia - tre morti e 16 feriti. L’assalitore ucciso dalle teste di cuoio : chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam. Gendarme eroe si è offerto al posto dei sequestrati : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore dei clienti del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite sedici (di cui due in gravissime condizioni) – è stato ucciso dalla teste di cuoio. Era armato di coltello granate e pistola. Poco prima, Redouane Lakdim, marocchino di 26 anni, aveva chiesto la liberazione di Salah ...

Francia - Attentato Isis : ucciso terrorista a Trebes/ Ultime notizie : l’agente che si è sostituito all’ostaggio : Francia, attentato Isis in supermercato a Trebes: terrorista ucciso da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'attentatore prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:18:00 GMT)

Francia - l'Isis rivendica l'Attentato : "È un soldato dello Stato islamico" : Secondo la distorta visione dell'Isis, il mondo è diviso in due parti , il riferimento è al discorso dell'ex Presidente Bush, : o si è dalla parte dei crociati o con l'Islam. E' uno stratagemma ...

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 5 feriti. Ucciso l'Attentatore dell'Isis : 16:00 - L'Isis ha rivendicato attraverso i social l'attentato di oggi tra Trèbes e Carcassonne#France l’#EI revendique l’attaque de #Trèbes pic.twitter.com/oXPfD8JUbh— Wassim Nasr (@SimNasr) 23 marzo 2018 15:34 - Gérard Collomb, ministro degli interni francese, ha da poco confermato l'uccisione dell'attentatore, che ha agito da solo. È stato confermato anche che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, eppure i servizi segreti non lo ...

