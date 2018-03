Salute | seduta di “apiterapia” fatale per una donna in Spagna

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Una volta al mese per 2 anni, unadi 55 anni residente a Madrid ha utilizzato una singolare terapia contro la rigidità articolare: una sorta di agopuntura, ma usando invece degli aghi api vive. Questo, però, a lungo andare le è costato la vita. Un giorno, dopo l’ennesima puntura, si è sentita male e non c’è stato nulla da fare per lei. L’apiterapia contro vari tipi di dolori è “una tecnica che sta diventando sempre più disponibile” in tutto il mondo, ha spiegato alla Cnn Ricardo Madrigal-Burgaleta, autore senior del case study sull’esperienza dellaspagnola, pubblicato sul ‘Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology’, e in precedenza suo medico all’ospedale universitario Ramon y Cajal della capitale iberica. Subito dopo il malore, alla paziente è stato somministrato metilprednisolone, un farmaco usato ...