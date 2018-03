Inter | Nazionali | Candreva e Perisic titolari | Cancelo con Cristiano Ronaldo

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Joãotitolare conPortogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili formazioni: Portogallo 4-4-2: Patrício;VIDEO, Fonte, Alves, Coentrao; Beranrdo Silva, Carvalho, Pereira, Quaresma;, André Silva. Allenatore: Fernando Santos Egitto 4-2-3-1: El Hadary, Mohamady, Hegazy, Gabr, Fathy; Elneny, Hamed; Salah, Said, Trezeguet; Hassan. Allenatore: Hector Cuper João Miranda in campo contro la Russia Russia-Brasile scenderanno in campo oggi alle ore 17.00 all’Olimpiyskiy Stadion Luzhniki di Mosca. Di ...