Migranti | la vicenda di Catania e altri atti disumani

(Di martedì 20 marzo 2018) Sono convinto che ogni persona dotata di un minimo di senso di umanità si sarebbe comportata come i volontari spagnoli dell’organizzazione ProActiva Open Arms rifiutando di consegnare iche avevano salvato ai loro aguzzini libici. E questo non solo per indiscutibili motivazioni di carattere etico, ma anche per l’esistenza di una norma giuridica ben precisa, da molto tempo presente nell’ordinamento internazionale e in quelli interni, che impone alle navi e ai loro equipaggi l’obbligo di salvare chiunque si trovi in condizioni di difficoltà. Scampati alle armi dei libici, i volontari spagnoli sono stati incriminati dal procuratore di, Carmelo Zuccaro, non nuovo a imprese di questo genere. Questa scelta rientra evidentemente nel tentativo di imporre un quadro dità alla società civile come nuovo orrendo parametro di diritto vigente. È noto ...