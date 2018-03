M5S | Casaleggio su Washington Post | partiti moribondi | noi vento inarrestabile

M5S : Casaleggio compatta la base - messaggio su blog ad amministrative : A due settimane dal voto che ha incoronato il Movimento 5 Stelle come prima forza politica del Paese e in attesa delle amministrative di primavera, Davide Casaleggio serra le file pentastellate con un intervento sul blog delle Stelle dal contenuto apparentemente 'cripticò. Il ...

Supervertice dello stato maggiore M5S. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

M5S : domani anche Davide Casaleggio a incontro con eletti : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Ci sarà anche Davide Casaleggio, a quando apprende l’Adnkronos, domani all’incontro all’hotel Parco dei Principi di Roma, dove a partire dalle ore 13 confluiranno tutti gli eletti nelle file del M5S. Il figlio del cofondatore del Movimento, attuale presidente dell’Associazione Rousseau, dovrebbe tenere un intervento sugli sviluppi della piattaforma sistema operativo del ...

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

M5S - la chiusura della campagna a Roma. Sul palco Grillo - Casaleggio e Di Maio : L’evento di chiusura della campagna elettorale M5S è partito intorno alle 18.30 nella centralissima piazza del Popolo a Roma. Apre l’evento la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Subito dopo, Davide Casaleggio, quindi il candidato premier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio, che chiamerà sul palco, a scaldare la piazza, alcuni tra i volti più noti del Movimento, tra questi Alessandro Di Battista e Paola Taverna. La chiusura sarà ...

M5S e Casaleggio Associati chiamati in causa al Tribunale di Roma il 20 febbraio : M5S e Casaleggio Associati in Tribunale civile di Roma il 20 febbraio prossimo per l’udienza fissata dinanzi al giudice Silvia Albano dopo il ricorso dell’avvocato Ugo Morelli sulle Parlamentarie-“Buffonarie” del 17 gennaio scorso. Una consultazione on line sulla quale permangono molte incognite, sia per la fase preliminare poiché tanti attivisti non sono riusciti nemmeno a candidarsi, per le modalità del voto, per la diffusione dei risultati ...

M5S pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5S - Casaleggio : 'Chi ha sgarrato è fuori'. Irregolari contro Di Maio : 'Con lui capo Movimento non è più quello delle origini' : La vincenda rimborsi continua a scuotere i 5 Stelle. Oltre agli 8 espulsi ci sarebbero altri sei infedeli: compresi i massoni: Vitiello, Landi e Azzerboni -

Rimborsi M5S - Casaleggio : «Mi sento preso in giro. Se c'è un dubbio si deve intervenire : Noi al primo mandato abbiamo fatto la prima vera spending review dei costi della politica: 23 milioni di euro di donazioni, più la rinuncia di 42 milioni di Rimborsi elettorali delle politiche, più ...

M5S - altri due massoni : saranno espulsi Nel Movimento è caccia alla talpa Casaleggio : «Ci sentiamo presi in giro» : Salgono dunque a tre i rappresentanti grillini che fanno parte del Grande Oriente: dopo Vitiello in Campania i nuovi nomi sono quelli del toscano Piero Landi e del calabrese Bruno Azzerboni

M5S - Casaleggio annuncia due sostituti di Borrelli dentro Rousseau : Dettori e Sabatini : “David Borrelli ha comunicato all’Associazione Rousseau le sue dimissioni dall’incarico che ricopriva. Ne prendiamo atto. Entrano come nuovi soci Pietro Dettori ed Enrica Sabatini che affiancheranno me e Massimo Bugani nel perseguimento degli scopi dell’Associazione”. Lo annuncia Davide Casaleggio con un post sul Blog delle Stelle. L'articolo M5s, Casaleggio annuncia due sostituti di Borrelli dentro Rousseau: Dettori e Sabatini ...

Gli strani legami tra i rimborsi M5S e quelle società vicine a Casaleggio : Follow the money. Segui il denaro. Che nella Rimborsopoli grillina sembra andare dal fondo per il microcredito, in cui i parlamentari 5 Stelle hanno versato parte dello stipendio, ad alcune aziende vicine ai vertici del Movimento. In mezzo, l'addio di David Borrelli, tra i tre fondatori dell'associazione Rousseau.Tutto ruota attorno a Confapri, la Confederazione delle attività produttive italiane per un rinascimento italiano. Dietro ...