Confermato il ritorno di Kathy Bates in American Horror Story 8 | i primi dettagli sulla

Mistero sui concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - Confermato il ritorno sul palco insieme? : Attesa ormai da molti mesi, sembrava arrivata via Facebook la comunicazione di una delle date dei concerti di Beyoncé e Jay-Z, che a quanto pare dovrebbero tornare in Tour insieme dopo aver recentemente duettato nel brano Family Feud, contenuto nell'album 4:44. La coppia avrebbe deciso di realizzare un seguito del progetto dal vivo On The Run, con cui ha riempito gli stadi americani nel 2014 incassando a 109 milioni al botteghino con sole 22 ...