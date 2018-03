“Chi è stato adottato ha il diritto di conoscere fratelli e sorelle naturali” 

Consip - Scafarto : “Chi ha avvertito Tiziano Renzi che era intercettato? Lo sapevamo in tre e io non sono stato” : «Chi ha avvertito Tiziano Renzi delle intercettazioni a suo carico? A saperlo eravamo in tre: io, un mio maresciallo, e il pm di Napoli, Henry John Woodcock». Lancia accuse pesanti il maggiore ex Noe, Gianpaolo Scafarto , davanti ai giornalisti al termine dell’interrogatorio di garanzia di questo pomeriggio davanti al gip di Roma, Gaspare Sturzo. ...

Gelicidio in Lombardia : “Chiederemo lo stato d’emergenza per Pavia” : “Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ci ha comunicato di aver dato il via alle procedure per chiedere che il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato di emergenza per il Gelicidio e i fenomeni atmosferici che hanno colpito la zona dell’Oltrepo’ pavese l’11 e il 12 dicembre“: lo ha reso noto l’assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, Simona Bordonali. Il Gelicidio, spiega ...