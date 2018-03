Siria | turchi entrano ad Afrin | centinaia di migliaia di civili in fuga

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Siria : incontro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

Siria - Afrin sotto assedio da lunedì. Mezzaluna rossa : “La Turchia ha bombardato anche l’ospedale” : “Non c’è la volontà” da parte della comunità internazionale “di fermare lo sterminio nella Ghouta orientale”, nel Rif di Damasco, assediata da 5 anni e dove da settimane si assiste a una incessante campagna militare che ha già fatto migliaia di morti e feriti. Lo ha dichiarato il presidente ad interim della Coalizione nazionale delle forze della rivoluzione e dell’opposizione Siriana, Abdul Rahman Mustafa. Intanto ...

Siria : turchi assediano città di Afrin : ANSA, - ISTANBUL, 13 MAR - L'esercito turco ha iniziato l'assedio del centro urbano di Afrin, l'enclave curda nel nord-ovest della Siria contro cui conduce un'offensiva militare dallo scorso 20 ...

Turchia : entro maggio fine dell'offensiva in Siria - poi l'Iraq" : Ma finora non èancora cominciato l'annunciato assedio al centro urbano diAfrin, roccaforte dell'Ypg, dove vivono decine di migliaia dicivili.

Siria - sospetto attacco con gas cloro nel Ghouta. I turchi entrano ad Afrin : Le forze speciali turche e i combattenti arabi sono entrati nell’enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Obiettivo: contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell’Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all’assedio del centro urbano di Afrin. Con le f...

Fonte : i filo-turchi conquistano porzione di territorio nel nord della Siria - : "Formazioni armate, supportate dalla Turchia, con il supporto aereo e di artiglieria hanno conquistato la maggior parte del territorio nel cantone di Afrin" ha detto la Fonte. Dzhenders è a sud-ovest ...

Siria : Turchia - tregua non include Afrin : ROMA, 25 FEB - La risoluzione Onu per la tregua in Siria "non avrà impatti sull'offensiva turca ad Afrin", nel nord del Paese. Lo ha detto il vicepremier turco Bekir Bozdag citato dall'agenzia Anadolu.

