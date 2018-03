La donna è in difficoltà economiche I vigili si autotassano e le pagano la multa

huffingtonpost

(Di domenica 18 marzo 2018) È stata pizzicata ad un posto di blocco sulla Sarzanese con l'auto non revisionata. E, puntuale, per lei - oltre all'obbligo di non circolare più fino a quando la macchina non avesse finalmente superato l'esame - è scattata una contravvenzione da 169 euro. Una somma capace di mettere in difficoltà più di una famiglia, ma che viste le condizioniparticolarmente disagiate dellata le avrebbe certamente creato grossi grattacapi. Così, poiché al comando della polizia municipale di Massarosa conoscevano bene il suo caso, alcuni agenti hanno deciso di darle materialmente una mano. E così hanno lanciato una colletta per pagarle la sanzione. E tutti – dal comandante fino all'ultimo assunto – hanno deciso di aderire alla raccolta. Sollevando ladall'imprevisto.Leggi l'articolo integrale su Il Tirreno