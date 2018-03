Italia | crolla parete esterna palazzo | evacuate 30 famiglie

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Sondaggio Demos due settimane dopo le elezioni : su M5S e Lega - giù Pd - crolla Forza Italia : Cosa fareste, se oggi si rifacessero le elezioni politiche dello scorso 4 marzo? Cioè, votereste per lo stesso partito o per un altro? E, se non avete votato, oggi ci andreste? E per votare chi? Il ...

Italia : crolla muro ex monastero Napoli - verifiche su vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la lLega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

M5s primo partito - centrodestra prima coalizione : Lega sopra F. Italia - crolla il Pd : M5s primo partito, centrodestra prima coalizione: Lega sopra F. Italia, crolla il Pd M5s primo partito, centrodestra prima coalizione: Lega sopra F. Italia, crolla il Pd Continua a leggere L'articolo M5s primo partito, centrodestra prima coalizione: Lega sopra F. Italia, crolla il Pd è su NewsGo.

Trionfo del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Quarta proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Terza proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 36,6%, centro-sinistra 23,4%...

Seconda proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 36%, centro-sinistra 24,7%...

L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - Lega verso il sorpasso su Forza Italia : Boom M5S, crollo Pd, Lega davanti a Forza Italia. Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato il centrodestra è tuttavia la prima coalizione con il 36%, M5S...