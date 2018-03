: Migranti, Tajani:?«Europa ha dormito per troppo tempo» - sole24ore : Migranti, Tajani:?«Europa ha dormito per troppo tempo» - ansaeuropa : Tajani chiede a leader #Ue segnale forte su #migranti - MediasetTgcom24 : Tajani: serve segnale chiaro da vertice Ue su migranti e occupazione #AntonioTajani -

Dal vertice Ue della prossima settimana "deve arrivare unchiaro,un'inversione di tendenza", sul modo di affrontare i problemi dell'occupazione e dell'immigrazione:"bisogna passare dalle parole ai fatti". Così il presidente del Parlamento europeo,Sui"l'Europa ha dormito per troppo tempo" e mentre sono stati stanziati 6 mld per la Turchia, finora per la Libia dalla Ue "non sono arrivate che briciole. Così non va". E aggiunge: "Poi non ci si può stupire per come sono andate le elezioni in Italia".(Di sabato 17 marzo 2018)