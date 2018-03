Fondi europei | anche il secondo tratto della statale 640 nel Po Fesr 2014-2020

Elezioni : Berlusconi - da Tajani Fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo”. Grazie ai fondi europei “ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a porta’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud sembra ...

Fondi europei - Corte dei Conti boccia la Sicilia : grandi sprechi : PALERMO - bocciatura solenne della Corte dei Conti della gestione dei Fondi comunitari nella Regione Sicilia : ' grande spreco ', assegnazioni di contributi a chi non aveva titolo, Fondi perduti per ...

Angela Merkel : Più Fondi europei a chi accoglie i migranti : I Paesi che ospitano più migranti siano "ricompensati" con più fondi europei. È la proposta della Germania, che domani farà arrivare sul tavolo del vertice europeo un documento in cui sottolinea che i fondi saranno sottratti ai Paesi più poveri dell'Europa centrale e orientale."La mossa - ha spiegato il Financial Times - è un segnale della frustrazione della Germania verso Ungheria e Polonia e altri Paesi che sono ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i Fondi europei Embraco - il giochino degli americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...

Regione Lazio - accuse su Fondi europei prive di fondamento : BANDO DEL 2008 E’ REGOLARE Dalla candidata Lombardi arriva l’ennesima gaffe che siamo costretti a smentire. Il progetto a cui fa riferimento, infatti, denominato ‘Vinco’,... L'articolo Regione Lazio, accuse su fondi europei prive di fondamento su Roma Daily News.

Ue : Uil Sicilia - perdita Fondi europei disastro per conti Regione : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "La restituzione dei fondi europei? Un disastro per le casse della Regione Siciliana che causerà non pochi problemi in un momento ancora critico per la nostra isola". Lo sostiene il segretario generale della Uil Sicilia Claudio Barone secondo cui "adesso bisogna evitar

Il Commissario tedesco alleato di Berlusconi ordina : tagliate 5 miliardi di Fondi europei all'Italia : di Rosa D'Amato e Marco Zullo, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Il Commissario europeo al Bilancio, il tedesco Gunther Oettinger, ha annunciato le linee guida della riforma della politica di coesione che verrà presentata a maggio: ci saranno tagli per il 10-15% al budget rispetto alla programmazione 2014-2020. Questo significa che alle Regioni più povere d'Europa verranno diminuiti drasticamente i trasferimenti dei fondi europei. Per l'Italia ...