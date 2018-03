Addio a Stephen Hawking - star dell'astrofisica celebrato dai grandi del mondo : Il celebre scienziato britannico Stephen Hawking è morto a Cambridge all'età di 76 anni. Sin da giovanissimo lottava contro la sla ma questo non gli ha impedito di scrivere pagine brillanti della ...

Addio al grande astrofisico Stephen Hawking - aveva 76 anni : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...

Addio a Stephen Hawking - l’uomo che ha cambiato la nostra idea dell’Universo : La sua tesi sulle conseguenze dell’espansione dell’Universo non l’hanno di certa letta tutti, ma il volto e la storia di Stephen Hawking , astrofisico britannico, sono universali. Hawking è morto nella notte tra il 13 e il 14 marzo nella sua abitazione a Cambridge. Aveva 76 anni. «Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto – scrivono Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking -. È stato un grande scienziato e ...

Addio - Stephen Hawking : Hawking , uno degli scienziati più famosi al mondo, nacque a Oxford l'8 gennaio del 1942. A 17 anni si iscrisse alla University College della città, laureandosi in fisica cum laude in appena tre anni "...

Addio all'astrofisico Stephen Hawking - lo scienziato della teoria del tutto : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...

morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un ...

È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'Universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)