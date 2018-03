“Nozze da sogno…” Chechu e Nacho stupiscono tutti Ormai da giorni si vocifera sul

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questaè storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupitoe sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e storie in cui i due si mostrano sempre molto felici e innamorati. Il figlio di Francesco è persino andato alla festa di compleanno di Veronica Cozzani, mostrando al web intero cheè membro ufficiale del clan. Ma questa ufficializzazione non è ancora completa, dal momento che i due non sono spostati. Certo sarebbe un po’ presto per le nozze, sono solo pochi mesi, ma a fronte di una passione così travolgente tutto può succedere. e infatti ...