Meteo Piemonte | massime a 20 gradi | ma giovedì torna il maltempo

Allerta Meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Allerta Meteo Piemonte : torna la neve - codice giallo nel Cuneese : torna la neve in Piemonte, dalla serata, e in molte aree della regione ci sarà ancora freddo anomalo, molti gradi sotto le medie di fine febbraio, ma non è prevista alcuna situazione critica. D’altronde, in una regione alpina, le nevicate abbondanti a fine febbraio-inizio marzo sono fenomeni piuttosto ricorrenti. L’Allerta ‘gialla‘ (“criticità ordinaria“) riguarda solo le vallate cuneesi e la pianura tra le ...

Allerta Meteo Piemonte : domani scuole superiori chiuse a Cuneo : domani 27 febbraio e dopodomani 28 febbraio a Cuneo le scuole secondarie di secondo grado rimarranno chiuse in seguito alle abbondanti nevicate che si stanno registrando nella provincia Piemontese e alle previsioni per le prossime ore, che indicano “significativi abbassamenti delle temperature“. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: domani scuole superiori chiuse a Cuneo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : arriva il ‘freddo anomalo’ - temperature fino a -16°C : “Freddo anomalo”, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Vale per tutta il Piemonte la situazione meteorologica dei prossimi giorni, riassunte in due parole nel bollettino meteoidrologico di Arpa. Dopo le deboli nevicate di oggi, da domani il cielo tornerà sereno, ma il freddo si farà sentire, all’inizio della settimana con minime a -8/-10 in pianura, -16 alla quota di 2.000 metri. Le nuvole dovrebbero ...

Allerta Meteo Piemonte : abbondanti nevicate in arrivo - criticità “arancione” : “Una circolazione depressionaria centrata sul Tirreno determina ancora condizioni perturbate sul territorio Piemontese fino a domani, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso a quote di bassa collina o prossime alla pianura. Da domenica è previsto l’arrivo di aria fredda di origine siberiana che causerà un marcato calo termico nella prossima settimana“: abbondanti nevicate sono previste in Piemonte nelle prossime ore, e ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per neve anche a bassa quota : Si stanno registrando le nevicate sulle montagne del Piemonte, ma nelle prossime ore è previsto un peggioramento, tanto che l’Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un bollettino di “Allerta gialla” per la neve, anche a bassa quota, per il sud della regione. Disagi potrebbero registrarsi nelle valli Varaita, Maira, Stura di Demote e Tanaro, nel cuneese, e sulla pianura cuneese-torinese. La Società ...

Previsioni Meteo Piemonte : aria fredda dal Nord Europa - a fine mese sarà pieno inverno : Un primo impulso di aria fredda dal Nordest d’Europa giungerà sul Piemonte tra martedì e mercoledì, riportando le minime della notte sotto lo zero. Secondo l’Arpa regionale le precipitazioni saranno scarse, attese solo deboli piogge e nevicate da 700-800 metri. Secondo la Società Meteorologica Italiana fino al 27 febbraio si prevede una tendenza a temperature più fredde rispetto alla media del periodo, con la possibilità di neve fino ...

Meteo - caldo anomalo e forte pericolo valanghe su Piemonte e Valle D’Aosta : Meteo, caldo anomalo e forte pericolo valanghe su Piemonte e Valle D’Aosta Quasi ovunque valori esagerati per i primi giorni di gennaio. Continua a leggere L'articolo Meteo, caldo anomalo e forte pericolo valanghe su Piemonte e Valle D’Aosta sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta valanghe in Piemonte/ Maltempo e previsioni Meteo : pericolo sale a grado 5 - massimo livello : Allerta meteo Liguria e allarme valanghe in Piemonte e Valle d'Aosta: c'è il rischio di forti temporali mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 20:01:00 GMT)

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

Allerta Meteo Piemonte - Liguria e VdA : temporali - piogge e nevicate eccezionali sulle Alpi. Rischio esondazioni e valanghe elevato : Forte maltempo sul nord-ovest, in arrivo l'apice dell'instabilità. nevicate estreme sulle Alpi, massima attenzione alle valanghe. Continua a piovere incessantemente sulle regioni nord-occidentali,...

Allerta Meteo Piemonte : rischio meteoidrologico - criticità arancione e gialla : Il Centro Funzionale Arpa Piemonte conferma il perdurare della fase di maltempo che si esaurirà nella tarda mattinata di domani, martedì 9 gennaio, in pianura e nelle fasce alpine centro – meridionali, mentre continuerà nei rilievi settentrionali. Sono previste ancora precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole o moderata intensità, con valori forti o molto forti a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio al confine con ...

Piemonte : Allerta Meteo 7/8 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale del Piemonte ha emesso il seguente avviso di Criticità: Moderato Rischio Idrogeologico e Idraulico Sui settori C, Orco Bassa Dora Riparia Sangone e D, Alta Dora Riparia Po per precipitazioni diffuse Ordinario Rischio Idrogeologico e Idraulico Sulle restanti aree ad esclusione dei settori G, H, I ordinaria criticità per precipitazioni diffuse Zone […]