Secondo un rapporto di Save the Children, 340.000 bambinifuggiti in Bangladesh dal Myanmar dall'inizio dellasono aviolenze. Dal 25 agosto 2017 688.000 persone, di cui oltre la metà bambini, sono fuggiti dallo Stato del Rakhine e hanno trovato riparo negli insediamenti di Cox's Bazar, in Bangladesh. Devono fronteggiare uomini violenti in agguato nella foresta, trafficanti di esseri umani e animali selvatici. Finora sono 28 i casi accertati di bambini finiti nelle mani dei trafficanti di minori.(Di domenica 25 febbraio 2018)