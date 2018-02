“M’illumino di meno” da “Caterpillar” sulla luna… a piedi!

meteoweb.eu

: M'illumino di Meno - Ciclopasseggiata per le strade di Bari - naturaeambiente : M'illumino di Meno - Ciclopasseggiata per le strade di Bari - zazoomnews : Quirinale: venerdì ‘M’illumino meno’ luci facciata spente - #Quirinale: #venerdì #‘M’illumino -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Arrivareluna con il mezzo più ecologico che c’è: i nostri piedi. È l’obiettivo simbolico della quattordicesima edizione di ‘M’Illumino di Meno‘, la grande campagna di sensibilizzazione radiofonica sui temi degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma di Radio2 Rai ‘Caterpillar’, che culminerà nella diretta di venerdì 23 febbraio, in occasione della ‘Giornata del risparmio energetico’. Stavolta ‘Caterpillar’, che venerdì andrà in onda dalle 18 alle 20, ha deciso di dedicare ‘M’Illumino di Meno’ alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi, “perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo“, hanno spiegato i conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti. Entro il 23 febbraio 2018 l’obiettivo sarà quello di raggiungere simbolicamente la Luna e sono 555 milioni ...