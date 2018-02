Allerta Meteo | l’avviso della protezione civile | criticità arancione in 5 Regioni per

Burian - Allerta meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e allarme maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : criticità per neve e gelate nelle zone interne : “Un minimo barico al suolo transitato sul canale di Sardegna sta risalendo sul mare tirreno lungo le coste orientali sarde innescando flussi umidi diretti sull’isola, mentre una massa d’aria fredda persiste sulla Sardegna“: la protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo per neve e gelo valida dalle 12 di oggi fino alle prime ore di domani. “Continueranno le nevicate anche a quote superiori ai 600-700 m ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : fino a 30 cm di neve - venti di burrasca e mareggiate : “Permangono condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero. Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli. In serata l’abbassamento dello zero termico riporterà le ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per neve nell’Alto Mugello : Prorogata fino a tutta la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, l’Allerta Meteo “arancione” per neve relativa ai comuni dell’Alto Mugello: attese nevicate fino a quote di fondovalle in generale di debole intensità, temporaneamente moderata in serata, e persistenti (oggi e domani) con accumuli anche abbondanti. Nelle restanti zone del Mugello-Val di Sieve e del Bisenzio-Ombrone Pistoiese previste deboli nevicate nella ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per neve anche a bassa quota : Si stanno registrando le nevicate sulle montagne del Piemonte, ma nelle prossime ore è previsto un peggioramento, tanto che l’Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un bollettino di “Allerta gialla” per la neve, anche a bassa quota, per il sud della regione. Disagi potrebbero registrarsi nelle valli Varaita, Maira, Stura di Demote e Tanaro, nel cuneese, e sulla pianura cuneese-torinese. La Società ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità ordinaria (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), NV-06 ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per neve - “attenzione alle gelate” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’allerta è stata aggiornata secondo le seguenti modalità: GIALLA per neve nei comuni interni di B e nelle ZONE D ed E fino alle 12 di domani, venerdì 22 febbraio. È invece cessata l’allerta per i comuni interni di A, C e per i comuni costieri della zona B. LA SITUAZIONE: una profonda area depressionaria ...

Allerta Meteo Europa - preoccupazione in Belgio per l’arrivo del Burian : attesi -20°C in pianura! : Previsioni Meteo “agghiaccianti” per il Belgio! Le temperature continueranno a scendere questa settimana, fino a raggiungere un freddo glaciale all’inizio della prossima settimana. Secondo RTL, canale d’informazione belga, le temperature dovrebbero scendere nei prossimi giorni fino a -10°C nel Basso Belgio e fino a -12°C nell’Alto Belgio. David Dehenauw, Meteorologo, presentatore del canale e coordinatore dell’IRM (Royal ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud : 1/26 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo sull’Italia e cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare tra oggi pomeriggio, domani Venerdì 23 Febbraio e dopodomani, Sabato 24. Il maltempo si intensificherà in tutto il Paese, con forti nevicate fin in pianura al Nord e violenti temporali che provocheranno piogge torrenziali al Sud. Già in queste ore la neve cade copiosa fino a bassa quota al ...

Allerta Meteo Molise : freddo e gelo - criticità “arancione” per temporali : Una vasta perturbazione presente sul nord Europa farà sentire nelle prossime ore i suoi effetti anche sull’Italia. freddo e gelo interessano già gran parte del Molise. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo criticità “arancione” per la giornata di oggi e le successive 24-26 ore relativamente alla zona costiera e al mattino le aree Frentani, Sannio e Matese con nevicate al di sopra dei 700-900 ...

Neve - temporali e venti forti : è Allerta Meteo su "mezza Italia" : Nevicate da nord a sud, temporali e venti forti: l'inverno si fa sentire. Nell'ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con...

Meteo - scattata l'Allerta gialla per neve : Nell'immagine la fotografia delle temperature in Liguria alle ore 22 E 'iniziata a mezzanotte l'allerta gialla per neve sulle zone B, D ed E e nei Comuni interni delle zone A e C. l'allerta terminerà ...

Meteo. Pioggia e temporali in provincia di Trapani. Allerta della Protezione Civile : Saranno due giorni molto bagnati in provincia di Trapani dove già da oggi sono attesi rovesci copiosi. Il tempo non è buono. Sono previsti temporali. La Protezione Civile siciliana ha diramato una ...