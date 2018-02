Dopo quelle di Balenciaga | arrivano le sneakers B22 Dior Homme

Regina Elisabetta - lettera aperta a Sua Maestà (che ha partecipato a una sfilata - annientando l’attenzione su quelle che verranno Dopo. Per sempre) : Elisabetta, insegnaci come si fa. Perché qui, Maestà, non è questione di essere Regina. Certo, aiuta. Ma la cosa non è quella: ne abbiamo viste di regine, principesse e duchesse cascare sotto il ‘fuoco amico’ della prima star hollywoodiana che passa. Basta pensare alla bella Kate. Fotografata, adoratissima, William non poteva fare scelta migliore. Poi è arrivata Meghan, l’attrice di serie tv, la futura sposa di Harry, quella ...