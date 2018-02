Il Bologna torna alla vittoria | battuto 2-1 il Sassuolo

Risultati Serie A 25esima giornata : il Napoli ritorna in testa. Vittorie per Bologna e Benevento : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Napoli-Spal 1-0: decide Allan dopo 6 , azzurri ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Tanta voglia di tornare a fare risultato» : Bologna - " Dobbiamo attaccare diversamente la palla, servono movimenti più decisi. La squadra cerca di lavorare sempre con entusiasmo. Ma c'è la convinzione che mancano i risultati: per questo ci si ...

Bologna : Destro torna in campo : Bologna, 15 FEB - Una maglia da titolare con il Sassuolo per stemperare gli animi. La fascia da capitano nella partitella del mercoledì e un gol per avviare il disgelo. In casa Bologna, le recenti ...

Bologna - Di Vaio torna sulla scelta di Verdi : “si è discusso in maniera impropria…” : A margine della sfida persa contro l’Inter, il team manager del Bologna, Marco Di Vaio, ha commentato ai microfoni di ‘Premium Sport’ la scelta fatta da Simone Verdi a gennaio con il rifiuto al Napoli: “Sta recuperando, ci dispiace per l’infortunio che ha subito a Napoli perché rimarrà fuori qualche partita. Ha fatto una scelta importante a gennaio su cui si è discusso molto, a volte anche in maniera impropria ma ...

Bologna - torna la neve a bassa quota. È allerta gialla in Emilia-Romagna : Bologna - neve in Emilia-Romagna, probabilmente anche in pianura. Le prevede la protezione civile regionale che ha emesso un'allerta «gialla» dalla mezzanotte di domenica per 24 ore, con esclusione ...

Inter-Bologna 2-1 : perla di Karamoh - i nerazzurri tornano a vincere : MILANO - Dopo 70 giorni senza vittorie, riecco l'Inter. Con enorme fatica, ma è 2-1 sul Bologna, in qualche modo, ma tanto basta per far tornare i nerazzurri al terzo posto solitario, dopo settimane ...

DIRETTA/ Inter Bologna - risultato finale 2-1 - info streaming video e tv : I nerazzurri tornano al successo! : DIRETTA Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Di Vaio torna su Bologna-Fiorentina e rifila una pesante accusa ai viola! : A margine della presentazione del difensore Simone Romagnoli, nuovo acquisto del Bologna arrivato dall’Empoli, il club manager dei rossoblù, Marco Di Vaio, è tornato a parlare di Bologna-Fiorentina, sfida che ha visto i viola trionfare per 1-2. L’ex attaccante ha mosso una pesante accusa ai gigliati: “Ci aspettiamo subito una presa di coscienza da parte dei ragazzi per riscattarsi. La Fiorentina è venuta al Dall’Ara molto chiusa e ...

Bologna - torna Gabbiadini? Le importanti indicazioni dell’agente : Bologna-Gabbiadini, si può? Il club rossoblu pensa anche al mercato della prossima stagione e potrebbe profilarsi un ritorno dell’attaccante. Ecco le parole dell’agente Silvio Pagliari al ‘Corriere di Bologna’: “Prima di ogni altra cosa va sottolineato che Manolo è in Premier League, dove sta bene anche se in questo momento gioca poco, e prima di lasciarla ci penserà a lungo. Tra l’altro ci sono altri club della ...

Inter-Bologna : Icardi torna con Rafinha : Icardi torna titolare nell'Inter contro il Bologna per inseguire il gol numero 100 ed entrare in club ristretto di cannonieri: come si legge sul Corriere dello Sport , superato il guaio muscolare che ...