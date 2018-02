Scozia Francia Rugby info streaming video e diretta tv | risultato live DMax 6 Nazioni

Rugby - Sei Nazioni 2018 : le partite di oggi (sabato 3 febbraio). Galles-Scozia e Francia-Irlanda. Gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Primo giro: parte il Sei Nazioni 2018 con la prima giornata, in questo sabato 3 febbraio vanno in scena i primi due match, che anticipano il debutto dell’Italia con l’Inghilterra di domani. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della giornata di oggi: per seguirle in TV ovviamente DMAX, canale 52 del digitale terrestre e 136 di Sky. Sabato 3 febbraio Ore 15.15 Galles-Scozia Diretta su DMAX (canale 52 del digitale terrestre e ...